Cómo saber si sos beneficiario de Anses, paso a paso.

En su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) resalta que las prestaciones previsionales a las que pueden acceder los beneficiarios pueden clasificarse en dos grandes grupos: contributivos o no contributivos.

ANSES (1).jpg En las oficinas de la Anses, podemos consultar sobre los beneficios que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Por otra parte, entre las no contributivas la Anses destaca a la Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión por Invalidez -incluye los beneficios de invalidez y los correspondientes a trasplantados Leyes 26928 y 25869- y Otras Pensiones no Contributivas -por ejemplo las pensiones a Madres de 7 ó más hijos, Ex combatientes de Malvinas, Presos políticos, Graciables, Vejez y Especiales-. Pero, ¿cómo saber si somos beneficiarios de la Anses?