Sería para que la gente saque "los dólares de abajo del colchón". No habría que pagar impuesto especial. También se habla de una moratoria amplia y general.

A diferencia de lo que ocurrido en recientes blanqueos, como el que llevó adelante Mauricio Macri en 2016, en el cual había que pagar un impuesto especial del 10% en el caso de declaración de fondos, en este caso no habría que pagar nada.

En el planteo que hizo Caputo al canal de noticias TN el miércoles por la noche se indicó que quienes exterioricen sus fondos no pagarán impuesto.

Mario Volman, tributarista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, señaló a la Mañana de Neuquén que “sería el caso de alguien tiene plata en una caja de seguridad que quiere comprar un departamento,,pero previamente tiene que pasar por el banco”.

Volman indicó que “es probable que se tenga que abrir una cuenta especial” como ha ocurrido en casos anteriores. El profesor de la UBA indicó que el concepto sería como que “el banco santifica”.

¿Qué habría que hacer con los dólares declarados?

Una persona que declara sus dólares y los ingresa en la cuenta bancaria puede

Comprar una propiedad

Comprar algún bien

Adquirir acciones de empresas

Aportarlos a una empresa

La idea detrás de ello es que el dinero declarado se invierta en actividades productivas, que sirvan para reactivar la economía.

¿Qué ocurre si se trata de bienes no declarados?

Si una persona tiene una vivienda u oficina no declarada o tiene una cuenta no declarada en el exterior, se trata de bienes que no tienen que pasar por un banco. En esos casos se pagaría un impuesto especial del 5%.

¿Se viene una nueva moratoria?

Volman señala que “todo gobierno que comienza viene con una moratoria”. La idea del nuevo programa es que sea amplia y general. A diferencia de la moratoria que lanzó el gobierno de Alberto Fernández solo enfocada a pymes y micropymes, en este caso podrían ingresar todos.

En el caso de una empresa grande que está discutiendo en la justicia alguna diferencia en tribunales contra la AFIP podría decidir ingresar para abaratar costos de abogados y estudios.

Volman además propone que se incluya en la moratoria el Aporte Solidario, el impuesto especial que se aprobó durante la pandemia, que fue cuestionado por personas públicas como el ex futbolista y estrella de la Selección Gabriel Batistuta.