Comodoro Rivadavia: la conmovedora despedida de una amiga a la mujer asesinada frente a sus hijos

Los chicos fueron rescatados del horror por una vecina y tres de ellos -con la excepción del de cinco años- debieron ser trasladados al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde se recuperaban de las lesiones sufridas.

“Escuchamos los gritos de auxilio de los nenes mayores y llamamos a la Policía”, contó la vecina que sacó de la casa a los menores. Ella misma se metió en la propiedad y los sacó de allí, cuando ya era demasiado tarde para evitar la increíble tragedia.

"Hoy ya no te tengo"

Luego de conocerse lo ocurrido, Andrea, una amiga de la mujer asesinada la despidió a través de un mensaje en sus redes sociales.

“No tendremos más charlas ni compartiremos sueños de nuestros hijos juntas. No puedo entender cómo te robaron tu joven vida. Ayer estuvimos hablando y hoy ya no te tengo, querida Ely”, expresó.

La amiga se refirió al momento como “un día de mucho dolor” por “un nuevo femicidio en Comodoro Rivadavia”. Y describió a la víctima como una “mamá de seis hijos, buena mina, buena madre y amiga”.

“Te voy a extrañar”, lamentó Andrea. Respecto del responsable del drama, indicó: “Al que te quitó la vida solo Dios lo perdonará porque también se quitó la vida”.

“Acompañaremos a tus hijos y familia. Yo no te olvidaré jamás. Descansa en paz, linda amiga Ely”, la despidió.

En las últimas horas se conoció también que los hechos de violencia en el domicilio eran recurrentes y que, si bien había habido denuncias previas y medidas de prohibición de acercamiento, el femicida las había incumplido más de una vez.

El horror en Comodoro Rivadavia

El hecho ocurrió en la planta superior de la vivienda de la calle Jorge Newbery, accesible mediante una escalera desde la calle.

Efectivos de la Comisaría Segunda, Criminalística y la División de Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía de Comodoro Rivadavia llegaron al lugar junto al fiscal Martín Cárcamo para iniciar las pericias correspondientes.

El fiscal Cárcamo confirmó la existencia de medidas de prohibición de acercamiento que el hombre ya había violado en el pasado.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue para la realización de las correspondientes autopsias.

Los testimonios de vecinos confirmaron que las agresiones fueron presenciadas por los hijos de la pareja, quienes intentaron pedir ayuda desesperadamente.

Fueron sus gritos los que alertaron a Claudia, la vecina que no dudó en intervenir. "Enseguida me metí, agarré a los chicos y me los llevé a mi casa", explicó.