Comodoro Rivadavia: un hombre asesinó a su pareja y se suicidó frente a sus hijos

Escalofriantes detalles

De acuerdo con testimonios de vecinos, las agresiones fueron presenciadas por los hijos de la pareja, quienes intentaron pedir ayuda desesperadamente. Los gritos alertaron a Claudia, una vecina que no dudó en intervenir. "Escuchamos los gritos de los nenes mayores y llamamos a la policía. Enseguida me metí, agarré a los chicos y me los llevé a mi casa", relató a ADNSur.

Femicidio y suicidio en Comodoro Rivadavia (1).jpg

Entre los menores rescatados había una bebé de 10 meses, un niño de 5 años y dos adolescentes de 15 y 18 años. Según el testimonio de Claudia, los dos hijos mayores fueron golpeados por su padre antes de que este decidiera quitarse la vida. Los adolescentes fueron trasladados al Hospital Regional para recibir atención médica, mientras que el niño de 5 años permanece bajo el cuidado de Claudia, quien aseguró: "Él no se quiere ir de mi casa. Voy a ayudar a su familia con lo que pueda".

Antecedentes de violencia

Según las primeras investigaciones, la pareja tenía antecedentes de violencia familiar y denuncias previas por agresiones y amenazas. El fiscal Cárcamo confirmó la existencia de medidas de prohibición de acercamiento que el hombre ya había violado en el pasado. A pesar de estas medidas, la tragedia no pudo ser evitada.

El Servicio de Protección de Derechos y la Asesoría de Familia intervienen actualmente en el caso para garantizar la protección de los menores afectados. Se espera que familiares directos de los niños puedan hacerse cargo de ellos tras superar el impacto emocional de lo sucedido.

Un barrio consternado

El barrio Jorge Newbery, descrito por los vecinos como una zona tranquila habitada mayormente por personas mayores, quedó en estado de shock tras el suceso. "Acá estamos todos consternados. Es un barrio muy tranquilo", comentó Claudia.

Hospital Regional Comodoro Rivadavía.jpg

Este trágico hecho pone nuevamente en evidencia la urgencia de reforzar las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas. La comunidad local resalta la importancia de no ignorar las señales de abuso y de actuar ante cualquier indicio de riesgo.

Mientras las autoridades continúan investigando, el caso deja un llamado de atención sobre la necesidad de mecanismos más efectivos para evitar que las víctimas de violencia queden desprotegidas y que tragedias como esta vuelvan a repetirse.