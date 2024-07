Con pocas balas, el gobierno de Javier Milei se dispone a pulsear contra el mercado para evitar la devaluación

Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la decisión de Luis Caputo es “audaz”, aunque aclaró que “se podría decir que es temeraria”.

El exfuncionario del FMI consideró que el gobierno argentino va a tratar de “pulsear contra el mercado” porque Caputo no pudo conseguir fuentes de financiamiento por u$s 15.000 millones que le hubieran servido para levantar el cepo. Es de recordar que al inicio de la gestión, el gobierno dijo que podía obtener créditos de diferentes fuentes, pero no aparecieron.