Condenaron a prisión a la niñera que dejó solo a un bebé en la bañera y se ahogó

“El monto se estableció teniendo en cuenta como circunstancia agravante la extensión del daño causado, ya que la víctima era un bebé de 10 meses, único hijo de la pareja. La familia afectada sufrió un daño inconmensurable con esta pérdida”, expresaron en el reconocimiento del juicio abreviado.

Hospital del niño Jesús Tucumán El bebé fue trasladado al Hospital del Niño Jesús, donde 4 días después falleció

A principios de esta semana, el acuerdo había sido rechazado por Guido Martín Buldurini, titular del Colegio de Jueces, que decidió no homologarlo tras asegurar que debían formularse más pruebas. Sin embargo, Olaizola planteó la impugnación alegando que las evidencias que se presentaron en el expediente fueron “más que suficientes”.

Además, expresó que era necesario cerrar el caso cuanto antes. “Por un lado, tenemos a una mamá y a un papá que no pueden hacer su duelo en paz; por el otro, tenemos a una persona que está asumiendo su responsabilidad y que dice: ‘Yo soy responsable de este hecho, no lo quise matar, pero sí lo quise dejar en la bañera, pudiendo optar por mil millones de opciones para no dejarlo en esa situación de amparo’. Tanto la imputada como su defensa técnica entienden que este arreglo es beneficioso”.

Por este motivo, finalmente el acuerdo por el juicio abreviado -el cual salió el 11 de septiembre pasado- fue confirmado este viernes. De esta forma, la imputada deberá cumplir la condena en la cárcel.

El hecho

Parientes cuidaba al bebé en un departamento céntrico de la capital tucumana, mientras sus padres habían salido a trabajar. La niñera decidió bañarlo y al retirarse del lugar por unos minutos, al regresar encontró al pequeño sumergido y sin signos vitales.

Tras el traslado de urgencia al hospital Padilla, los médicos lograron reanimarlo y permaneció internado, pero con un diagnóstico de secuelas neurológicas irreversibles y, finalmente, el bebé murió el 28 de julio.