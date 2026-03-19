País La Mañana búsqueda Confirmado: encontraron a Esmeralda, la nena de 2 años que había desaparecido del patio de su casa

La Fiscalía de Córdoba confirmó en las últimas horas que tras una intensa y desesperada búsqueda lograron encontrar a Esmeralda, la nena de 2 años que había desaparecido en la tarde del miércoles desde el patio de su casa, en la localidad de Cosquín.

Cadena 3 indicó que la niña se encuentra con vida y en buen estado de salud. Habría una persona detenida. "La encontraron con vida. No me pregunten mucho porque no tengo más información. Sabemos que está bien y su mamá está yendo para allá", dijo el abuelo de la menor en diálogo con TN.

La zona donde fue encontrada la menor de edad es a unos 5 minutos desde su casa, en un descampado de 300 hectáreas, donde también hay una edificación abandonada.