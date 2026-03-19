Confirmado: encontraron a Esmeralda, la nena de 2 años que había desaparecido del patio de su casa

La Fiscalía indicó que la menor fue hallada en medio de un intenso operativo de búsqueda.
La Fiscalía de Córdoba confirmó en las últimas horas que tras una intensa y desesperada búsqueda lograron encontrar a Esmeralda, la nena de 2 años que había desaparecido en la tarde del miércoles desde el patio de su casa, en la localidad de Cosquín.
Cadena 3 indicó que la niña se encuentra con vida y en buen estado de salud. Habría una persona detenida. "La encontraron con vida. No me pregunten mucho porque no tengo más información. Sabemos que está bien y su mamá está yendo para allá", dijo el abuelo de la menor en diálogo con TN.
La zona donde fue encontrada la menor de edad es a unos 5 minutos desde su casa, en un descampado de 300 hectáreas, donde también hay una edificación abandonada.
La ministra de Seguridad de la Nación habló tras el hallazgo en Córdoba
"Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, quien me comunicó el hallazgo. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: que apareció", escribió la ministra Alejandra Monteoliva en X.
Noticia en desarrollo
Te puede interesar...
Leé más
Los 12 desaparecidos identificados en La Perla: quiénes eran y dónde fueron secuestrados
La explicación que dio el diputado que compró un rifle por Mercado Libre y lo recibió en el Congreso
Noticias relacionadas