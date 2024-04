Confirman la llegada de repelente desde Polonia: ¿Cuándo llega y a cuánto se venderá?

Con la apertura de las importaciones, llega OFF desde el país europeo. Se comercializará a partir de la próxima semana.

La importación está a cargo de SC Johnson, que fabrica las marcas OFF, Fuyí y Raid, y que representan la mayor parte del mercado, frente a alternativas como Livopen (Unilever) y Aktiol (Queruclor), entre otras.

Cuánto costará el repelente importado

Fuentes de SC Johnson, la dueña de OFF!, Fuyí y Raid, dijeron que los envíos irán a supermercados y otros comercios. El cargamento proveniente de Polonia, explicaron fuentes de la empresa, es de la versión naranja del producto, la que tiene menor concentración del componente DEET. Se diferencia de la versión verde en su duración: necesita renovarse la aplicación cada dos horas.

Otro detalle que precisaron de la empresa es que no habrá aumentos de precios. Los comercios los van a ofrecer a un precio sugerido de entre $3.000 y $4.000 por unidad. Eso, claro, no quita que algún comerciante particular pueda probar con valores más altos si la demanda se mantiene intensa.

"Dadas las recientes noticias respecto a la liberalización de las importaciones, se decidió importar productos de Polonia, entre otros mercados, que llegarán próximamente con fines comerciales", indicó SC Johnson.

La empresa había indicado en un comunicado anterior frente a los faltantes que se triplicó la demanda y también la producción. En el Gobierno apostaron a que la importación -con facilidades para el pago a 30 días- permita sobrellevar la falta de stock local. También anunciaron excepciones de ANMAT para poder traer repelentes bajo el servicio "puerta a puerta", aunque tiene límites y demoras.

El precio del repelente por las nubes

En términos de precios, no hay regulación. Cuando se consigue repelente en canales tradicionales como farmacias, perfumerías o supermercados, puede ir desde los $ 2700 a los $ 10.000 según el producto. En cambio, en las plataformas de compra como Mercado Libre, se pueden ver publicaciones de repelentes por hasta $ 40.000 por unidad.

Repelentes "puerta a puerta"

Una nueva disposición del Gobierno autorizó a que los ciudadanos particulares puedan importar repelentes del exterior a través del servicio de courier o "puerta a puerta" ante la escasez en el mercado local, algo que antes no estaba permitido por la Aduana.

La norma entró en vigencia este lunes 8 de abril y está disponible por 30 días. La letra chica indica que se pueden traer hasta tres productos por usuario.

"Aplica para el régimen general de importadores como para el régimen particular, para que las personas puedan comprar estos productos en el exterior a través del servicio de courier o pequeños envíos sin tener que efectuar trámites adicionales", indicaron desde la plataforma Tiendamia, donde hay opciones desde $ 5960 que tardan en llegar entre 5 a 11 días hábiles.