Conmoción: un adolescente de 14 años mató de una puñalada en el corazón a su vecina

La adolescente de 14 años fue detenida tras apuñalar a su vecina durante la violenta pelea entre familias en Entre Ríos.

Un estremecedor crimen terminó con la muerte de una mujer de 26 años. Fuentes policiales indicaron que un enfrentamiento entre familias terminó de manera trágica cuando una adolescente de 14 años la apuñaló en el pecho .

La víctima, identificada como Jésica Noemí Bravo, de 26 años , falleció pese a los esfuerzos médicos tras ser trasladada al Hospital Masvernat .

El hecho ocurrió el martes por la tarde en una vivienda sobre la calle Lieberman . Según los relatos de medios locales, la confrontación comenzó con una discusión entre las familias Priette y Sampietro , que escaló rápidamente hasta la violencia física.

Durante el enfrentamiento, varias personas comenzaron a revolear palos y sacar cuchillos, lo que generó un clima de extremo peligro. En ese contexto, la menor identificada como A.P. apuñaló a Bravo en el pecho, una herida que llegó hasta el corazón y que resultó fatal en cuestión de minutos.

Además de la adolescente, otro involucrado en la pelea fue detenido y no se descarta que en las próximas horas se sumen más arrestos mientras se avanza en la investigación.

Justicia y responsabilidades por tratarse de una menor

El caso quedó bajo la jurisdicción de la Justicia local, que deberá definir cómo proceder dado que la agresora es menor de edad. La causa se encuentra en investigación y las autoridades evalúan las responsabilidades de cada participante en la disputa familiar.

La detención de la adolescente y de otros involucrados busca preservar la investigación en curso. Las autoridades también analizan posibles antecedentes de conflictos previos entre ambas familias, dado que los vecinos del barrio aseguraron que las disputas tenían larga data.

Este episodio pone en evidencia la complejidad de los delitos cometidos por menores, así como la necesidad de abordar los conflictos vecinales antes de que escalen a niveles extremos de violencia.

Dolor y reclamo de justicia en el barrio

La muerte de Jésica Noemí Bravo generó un fuerte impacto en la comunidad. Sus familiares utilizaron las redes sociales para despedirla y expresar su dolor, reclamando justicia. Una de sus hermanas escribió:

“Hoy la vida se lleva una parte nuestra hermana, es tan injusta. Por defender a los tuyos, hoy costó tu vida. Te amo para siempre mi Jesi, vamos a hacer justicia por vos y por mis cuatro sobrinos que hoy dejaron sin mamá. Te amo”.

Otra familiar agregó: “¿Cómo le explicas a unos hijos que su mamá no va a volver, que mamá ya no los va a bañar, mamá ya no les va a hacer la merienda, mamá ya nos los va a retar, mamá ya no está? Me duele porque no puedo ni imaginarme dejar este mundo y dejar a mis hijos solos, me duele porque soy mamá, y ese lugar no lo llena nadie. Justicia por Jesi, que esto no quede impune".

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el caso y evaluando posibles medidas adicionales para prevenir futuras peleas en la zona. La comunidad sigue conmocionada por la tragedia y exige justicia para Jésica Noemí Bravo, cuya vida quedó truncada de manera inesperada y violenta.