Contribuyentes no Confiables: ARCA prohíbe tarjetas de crédito y débito a estas personas en 2025

La ARCA definió a aquellas personas que perderán la opción de utilizar determinados servicios de cobro y de pago como Contribuyentes No Confiables . ¿A quiénes alcanza esta medida?

El BCRA ( Banco Central de la República Argentina ) dispuso que aquellas personas incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables no podrán utilizar tarjetas de crédito o débito en 2025 . La decisión fue también comunicada por la ARCA –ex AFIP- que explicó los motivos por los cuáles estas personas fueron excluidas para operar con estos medios de pago.

La ARCA explicó por qué se incluyen a determinadas personas en la base de Contribuyentes No Confiables en 2025.

Según la ARCA, aquellas personas que fueron incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables son las que cumplen con alguna de estas condiciones:

Inconsistencias tributarias.

Falta de documentación respaldatoria.

Imposibilidad de verificar la legitimidad de ciertas operaciones.

A través de la comunicación 8144, el BCRA estableció que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) que cumplan la función aceptación de pago con transferencia (PCT), adquirencia y/o agregación o subadquirencia no podrán dar tales servicios de pago a comercios y demás personas humanas o jurídicas que figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables” de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. “Las CUITS incluidas en estas bases están limitadas debido a que se detectaron irregularidades que no pudimos verificar o constatar”, subraya el organismo tributario.

Asimismo, el BCRA indicó que a ese efecto deberán utilizar las notificaciones que reciban de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero acerca de las altas y bajas en la citada base, y negar o discontinuar el servicio de aceptar PCT o pagos con tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas a quienes lo soliciten o lo tuvieran –en este caso, dentro del plazo de un (1) día hábil de recibida la información–, respectivamente.

Por otra parte, el BCRA añadió que hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero instrumente esas notificaciones, las entidades financieras y los PSP que cumplan la función aceptación de PCT, adquirencia y/o agregación o subadquirencia deberán consultar dicha base con periodicidad al menos semanal y tomar las acciones señaladas previamente.

En el sitio oficial de la ARCA, se especifica cómo aquellas personas incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables podrán resolver su situación: