Córdoba: un municipio destruyó caños de escape con un tractor

El municipio de General Cabrera, Córdoba, destruyó 40 caños de escape de motos adulteradas a partir de un control en el que no cumplían con las normativas vigentes. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales luego de que una gigantesca máquina les pasara por encima para compactarlos y destruirlos posteriormente.

La ciudad, de no más de 15 mil habitantes, lanzó una campaña bastante atípica contra la contaminación sonora. No solo prohibió las motos que tengan caños de escape considerados ruidosos, si no que además organizó una destrucción masiva en la que los puso todos en fila en la calle principal y les pasó por encima con una aplanadora.