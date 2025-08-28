Corridas y empujones: Karina Milei fue evacuada en el cierre de campaña en Corrientes

La caravana de La Libertad Avanza fue interrumpida por manifestantes en la previa de las elecciones a gobernador. La custodia evacuó a los dirigentes y se registraron dos arrestos.

La recorrida de La Libertad Avanza en Corrientes terminó con incidentes a pocos días de las elecciones provinciales. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , participaban de una caravana junto al candidato libertario Lisandro Almirón cuando un grupo de manifestantes interrumpió el acto.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales, hubo empujones y gritos que derivaron en la evacuación de los dirigentes en vehículos oficiales. El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal , con apoyo de la Policía de Corrientes .

Los incidentes se produjeron en una zona donde, en los días anteriores, organizaciones habían realizado protestas por reclamos en partidas destinadas a discapacidad . Según reconstrucciones posteriores, algunos de esos grupos se sumaron a la movilización para frenar el avance de la caravana libertaria.

Embed | ÚLTIMO MOMENTO: Tras el escándalo de coimas, KARINA MILEI FUE REPUDIADA POR LA GENTE AL INTENTAR HACER CAMPAÑA EN CORRIENTES Y TUVO QUE HUIR.



Otra caravana, otra vez incidentes. EL GOBIERNO ESTÁ EN SU PEOR MOMENTO. YA NO LOS QUIERE NADIE. pic.twitter.com/0DATSVGuup — Diagonales (@diagonalesweb) August 28, 2025

En ese contexto, seguidores de La Libertad Avanza habrían respondido, lo que escaló la situación y motivó la intervención policial. Dos personas resultaron detenidas y se investiga su vínculo con organizaciones políticas locales.

El influencer Iñaki Gutiérrez, que formaba parte de la comitiva, señaló que uno de los manifestantes golpeó un auto oficial. “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial”, expresó.

Después de Lomas de Zamora

El hecho en Corrientes ocurrió a menos de 24 horas del ataque contra la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, donde también resultaron detenidas tres personas identificadas por la justicia. En ese episodio, los agresores arrojaron objetos contra los vehículos oficiales y las fuerzas de seguridad debieron evacuar al mandatario.

Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta sin casco.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

pedradas milei lomas de zamora GIF

Posteriormente, el diputado nacional José Luis Espert dijo a TN que "un grupo de violentos empañó el acto. La violencia irrumpió la caravana. La violencia siempre aparece cuando no hay argumentos".

La Policía detuvo a dos hombres por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, a su hermana, y al candidato Espert. Sin embargo, una hora después, uno fue liberado mientras que el otro fue llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora, quien recuperó su libertad es José Dabrowski, militante de la agrupación Hijos.

Evacuacion Milei Lomas de Zamora (2) Gentileza Clarin

Pero la persona que quedó detenida en la comisaría fue identificada como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar. El agresor de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedó detenido como responsable de arrojar piedras al paso del Presidente.

Elecciones en Corrientes

La provincia elegirá el próximo domingo a su nuevo gobernador, en unos comicios donde el oficialismo provincial buscará retener el poder y los libertarios intentarán consolidar su espacio con la candidatura de Lisandro Almirón.