Crédito para electrodomésticos en 24 cuotas: cuáles puedo comprar

Créditos para comprar electrodomésticos

Los productos incluidos en el programa “están identificados mediante un logo especial que facilita su reconocimiento” advirtieron desde el Banco Nación. Allí califican productos considerados de alta eficiencia energética con categoría A+ o superior. Lavarropas, secarropas, heladeras, freezers, calefactores, lámparas led, pinturas, ventanas, puertas, televisores, hornos y microondas figuran en el catálogo.

La lista completa se publicó en un anexo de la Resolución 202/2024 con la firma de la Secretaría de Energía:

Nuevos créditos del Banco Nación

El objetivo de la línea de créditos del Banco Nación es facilitar el acceso crediticio a productos de bajo consumo a raíz de los tarifazos que se vieron en los primeros meses del año, con aumentos de un 1000% en gas y otros 400% en luz.

Es por ello que desde la secretaría que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo lanzaron créditos, junto al Banco Nación, para la compra de electrodomésticos para los hogares destinados a materiales, electrodomésticos y gasodomésticos con un monto máximo de hasta 25 millones y el plazo de devolución de hasta cinco años con una tasa fija de 43% anual.

En tanto que, en el caso de las empresas, pymes e industrias, por ejemplo, los créditos tendrán un plazo de 10 años sin límite de monto para equipamiento y materiales y con una tasa del 27% en el primer año.

El programa fomenta la compra y uso de tecnologías con menos consumo

Los 5 electrodomésticos que más energía eléctrica consumen

A veces nos cuesta pensar que ciertos electrodomésticos puedan consumir energía "de más" si no se están utilizando, pero lo cierto es que muchos de ellos se mantienen en modo stand by cuando no están ejecutándose pero sí están enchufados.

Es menester entonces hacer un repaso por los 5 electrodomésticos que más energía gastan, para empezar a maniobrar al respecto y evitar un impacto grande en las tarifas.

1 - Lavarropas / Lavadora

Los expertos aseguran que, por lejos, los lavarropas son los "reyes" del consumo energético. Su cuota anual puede superar los 250 kWh, y en muchos casos incluso representa más del 10% del consumo de tu hogar.

Hay algunas recomendaciones para su uso, que afortunadamente no necesita estar ejecutándose 24/7 como en el caso de la heladera.

En principio, se aconseja usar ciclos de lavado cortos, lavados en frío, tratar de usarlo solo cuando está lleno (no ejecutar lavados con poca ropa) y, sobre todo, utilizar los lavados en frío.

2 - Secarropas / Secadora

Si bien no es tan frecuente en los hogares argentinos como el lavarropa, si se puede considerar uno de los más difíciles de administrar en términos energéticos cuando está.

Para muestras basta un botón: representa un consumo de entre 4.000 y 5.000 kw/h, o sea, hasta cuatro veces más que una heladera. Sin embargo, al utilizarse en pocas oportunidades (y sobre todo en invierno), puede regularse mejor.

Lógicamente, la primera sugerencia es desconectarlo al no utilizarlo, y en segundo lugar tratar de usar sus funciones cuando sea absolutamente necesario y con la mayor cantidad de ropa posible.

3 - Televisor

Presente en todos los hogares y, en muchos casos, encendido durante horas y horas incluso cuando nadie está viendo. A favor de la TV, debemos decir que consumen mucha menos energía que en los modelos viejos (o televisores "de tubo"), pero aún así cuenta con un consumo grande por su uso sostenido.

Si analizamos únicamente el consumo, la TV no "gasta" de más: solamente unos 100 kWh. El tema es su uso constante, porque se calcula que en los hogares argentinos se mantiene encendido un promedio de 21 horas semanales.

Representa una cuota de casi el 12% del consumo eléctrico del hogar, y la sugerencia más habitual apunta a tratar de desenchufarlo cuando no lo vamos a utilizar.

4 - Horno

Representa casi un 9% del consumo total del hogar, aunque por suerte se prende solo en momentos puntuales. Su gasto medio es de entre 800 y 900 kWh, y en los últimos años parece haber cedido parte de su cuota diaria al microondas.

Hay algunos trucos importantes, sobre todo para aquellos ansiosos de la cocina. Por ejemplo, evitar abrir el horno mientras estamos cocinando para chequear cómo viene la cocción. Esto tiene que ver con que esa pequeña maniobra puede llevar a perder hasta un 20% de la energía acumulada.

Además, se recomienda que los últimos cinco minutos de cocción de un plato se apague el horno y se utilice el calor acumulado, de forma de no seguir generando energía innecesaria.

5 - Lavavajillas

Al igual que el caso de la secadora, no está presente en todos los hogares y no es aún una costumbre, en parte por su elevado costo.

Aún así, con el tiempo es cada vez más frecuente escuchar hablar del famoso lavavajillas, aunque hay que ser brutalmente honestos: representa un gasto elevado de energía para una actividad como lavar los platos que, sinceramente, puede resolverse rápido.

Consume aproximadamente 1.000 kWh y llega al 6% del total del hogar. En este sentido, hay pocas recomendaciones, como por ejemplo utilizarlo a máxima capacidad y aprovechar los programas ECO que buscan ahorrar agua y energía.