Crimen de Kim Gómez: avanza la investigación y la Justicia define el futuro de los acusados

Lo cierto es que, por el momento, ninguno de los dos recuperará la libertad. Ambos permanecerán bajo custodia en el marco de lo que establece el Régimen Penal Juvenil de la Provincia.

El mayor de los acusados, siguiendo el consejo de su defensor oficial, decidió no brindar testimonio. Mientras que, el menor de 14 años no puede ser sometido a un proceso penal debido a su edad. No obstante, la fiscal Ibarra determinó que debe continuar bajo resguardo estatal en una dependencia de minoridad. A diferencia de otros menores institucionalizados por razones sociales o delitos menores, este adolescente no podrá abandonar el centro por decisión propia.

Pedido de prisión preventiva y nuevas pruebas

El expediente avanza en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores N° 3 de La Plata. En este contexto, se confirmó que este viernes se celebrará una audiencia ante la jueza de Garantías, María José Lescano, en la que la fiscalía solicitará la prisión preventiva para T.G. y la permanencia del menor de 14 años en un centro de contención.

Según fuentes judiciales, el equipo de la fiscal Ibarra está reuniendo más pruebas para sustentar el pedido. En caso de que la jueza valide los argumentos presentados, el adolescente de 17 años quedará detenido al menos hasta la realización del juicio oral. De igual manera, su cómplice permanecerá bajo custodia estatal hasta alcanzar la mayoría de edad.

Los hechos que conmocionaron a La Plata

La investigación determinó que el crimen ocurrió el martes por la noche, cuando la madre de Kim Gómez, Florencia Barboza, detuvo su vehículo en un semáforo ubicado en la intersección de las calles 25 y 72. En ese momento, los dos menores abordaron por la fuerza el Fiat Palio rojo en el que viajaban madre e hija.

En su intento de huir, los ladrones trataron de expulsar a Kim por una ventanilla, sin advertir que la niña tenía puesto el cinturón de seguridad. La menor quedó atrapada y fue arrastrada por casi 10 cuadras en el barrio Altos de San Lorenzo, sufriendo golpes fatales contra el pavimento.

El momento en que dos criminales con antecedentes roban el auto de la madre de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada tras ser arrastrada más de diez cuadras hasta matarla mientras su madre los persigue desesperada.





El vehículo terminó su recorrido en un zanjón ubicado en la intersección de las calles 83 y 28, donde volcó. Al inspeccionar el automóvil, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kim debajo de la carrocería.

Antecedentes del principal acusado

Las pesquisas revelaron que T.G. ya había estado involucrado en un hecho delictivo de características similares el 1° de febrero. En aquella ocasión, junto a otros tres jóvenes, interceptó a Martina Vaccaro, una joven de 20 años, cuando se disponía a salir de su Ford Ka blanco en la zona de 14 y 61, cerca de un centro comercial de La Plata.

Los agresores la amenazaron con armas que llevaban ocultas entre sus prendas y lograron robarle el vehículo. Sin embargo, apenas tres horas después, fueron detenidos en un control policial de rutina.

A pesar de la gravedad del delito, la fiscal a cargo de la causa, Sabrina Cladera, optó por no solicitar medidas restrictivas contra los implicados. Como resultado, los menores fueron entregados a sus familias y recuperaron la libertad casi de inmediato.

“Salieron antes que yo. Los venían a retirar como si fuera la escuela”, expresó indignada Martina en declaraciones a la prensa.

Polémica en la Justicia

El accionar de la fiscal Cladera no solo generó críticas por su falta de rigor en el caso anterior de T.G., sino que también quedó envuelto en un conflicto político. Cladera había sido propuesta para integrar la Cámara de Apelaciones de La Plata con el respaldo de figuras del oficialismo, como el ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, y el diputado de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli.

Su postulación formaba parte de un paquete de 210 magistrados cuyo nombramiento debía ser aprobado por la comisión de Acuerdos del Senado provincial. Sin embargo, debido a disputas entre el oficialismo y la oposición, el trámite quedó paralizado. Según trascendió, el nombre de Cladera fue uno de los principales puntos de conflicto en la negociación.

Mientras tanto, la causa por el crimen de Kim Gómez avanza con el objetivo de garantizar que los responsables no vuelvan a las calles en el corto plazo. La comunidad de La Plata sigue con atención el desarrollo del caso, exigiendo justicia para la pequeña víctima y mayores medidas de seguridad para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir.