Crimen de Morena: familiares y vecinos le dieron el último adiós

Nena asesinada - Canal de televisión.mp4

El conmovedor testimonio de la madre de Morena

María, la mamá de Morena, estaba en la provincia de Salta cuando ocurrió el crimen de su hija. Desde allí habló con la prensa y aseguró haber recibido amenazas. "Estoy recibiendo amenazas desde Buenos Aires de familiares directos", expresó y sostuvo que Hugo, el hombre que habló con los medios de comunicación no es el padre de la nena de 11 años.

"Él no es el papá, está mintiendo todo", manifestó e indicó que el padre biológico "nunca estuvo" aunque no dio más explicaciones.

A la vez, María pidió que la Justicia le otorgue una custodia para acercarse hasta el velatorio de su hija porque no se lo permiten y denunció: "Se robaron el cuerpo de mi hija, con un acta de defunción, con punteros políticos se la llevaron de la morgue, no me dejan despedirme, no puedo acercarme a ella".

Además, pidió colaboración para acercarse al velorio: "Quiero despedirme de mi hija, nada más. Es todo política y yo voy a salir a defender el nombre de mi hija, pero necesito una custodia policial que me lleve hasta ahí cinco minutos, porque dicen que él está agresivo, yo tengo dos criaturas no puedo dejar que le pase nada”, sumó.