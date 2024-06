Cristina Fernández de Kirchner dará una entrevista en streaming

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @somosgelatina

También será a pocos días de conocerse las impactantes declaraciones, en el marco de su juicio en su contra, de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinarla el 1 de septiembre de 2022.

Sabag Montiel admitió que quería "matar" a Cristina Kirchner y su novia, Brenda Uliarte, también sometida a juicio por el intento de magnicidio, "la quería ver muerta"-.

Los detalles del intento de asesinato

“Fue un acto en contra de mi voluntad porque en ese momento sentí que no lo quería hacer, pero lo tenía que hacer”, contó. Contó que le apuntó a la cabeza y que estaba a unos 30 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar”, relató ante el Tribunal Oral Federal N°6 de Comodoro Py.

Fernando Sabag Montiel juicio.jpg Fernando Sabag Montiel fue el primero de los acusados en declarar en el juicio.

“Solo era yo el que portaba el arma en el bolsillo de reverso de la campera. Una parte estaba en un bolsillo, mientras que el cargador lo tenía en otro. Brenda no tenía armas”, recordó.

A esto sumó: "Esa iba a ser la primera vez que iba a matar a una persona. Todo pasó muy rápido, como un reflejo del cerebro que se desconectó. Cuando me agarraron los manifestantes, los que me sacan son la gente seguridad de Cristina, uno me propinó un golpe que casi me sacó el ojo".

Respecto de la persona de la exvicepresidenta, enfatizó que "no me gusta, es corrupta, roba, hace daños a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas. No es necesario que sean aclaradas por mí por qué cualquier persona siente lo mismo que yo, o la mayoría”. Además, responsabilizó a la exmandataria por la inflación: “Me sentí humillado de tener un buen pasar o ser vendedor de copitos”.

Fernando Sabag Montiel juicio (1).jpg Los tres acusados del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner.

A esto sumó: “Se me tildó de sicario, psicópata, de estar relacionado con el grupo Revolución Federal a quien no conozco. Creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa".