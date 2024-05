Cristina Fernández de Kirchner intervino en la polémica por el faltante de gas: "Superávit dibujado y sin gas"

"La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la Fe), está destinado al fracaso”, subrayó la ex vicepresidenta en un mensaje en su posteo.

A la vez, aseguró que en la gestión de Milei “al problema de los funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden)”, se le suman “ideas que no funcionan” que es un “combo letal a la hora de gobernar", aseguró.