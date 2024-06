Cristina Fernández de Kirchner le respondió a Javier Milei: "Cortela presidente"

CFK escribió un largo texto X en que expresó: "Otra vez la burra al trigo… Córtela presidente con la cantinela de “son los kirchneristas”. No presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción".

Luego CFK escribió: "Para su ilustración en cuanto a programas de transferencia de ingresos (política de planes sociales) le comparto un cuadro publicado el pasado 1 de junio en el portal Infobae en una nota del periodista Andrés Klipphan. En el mismo se observa claramente cuál fue la política del “kirchnerismo” en la materia. Fíjese la cantidad de planes existentes en 2003 y observe como se entregó el Ministerio en el 2015".

Otra vez la burra al trigo… Córtela presidente con la cantinela de "son los kirchneristas". No presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de "los… pic.twitter.com/CtXaJfAnMV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 3, 2024

"Y si no le alcanza mire y escuche 39 segundos de su señal de cable preferida La Nación+, donde explican cuál fue el gobierno (Stanley - Macri) que comenzó el problema. Así que en lugar de echarle la culpa a los “kirchneristas” revise sus ideas y decisiones acerca de crear un mega Ministerio inmanejable y confiárselo a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca. Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa", concluyó.

La defensa de Javier Milei a Pettovello

El presidente Javier Milei regresó este domingo al país, tras su gira por Estados Unidos y El Salvador, y se refirió al escándalo en el Ministerio de Capital Humano. El jefe de Estado, junto a las figuras más importantes de su Gabinete, se plegaron en una férrea defensa a la titular de la cartera Sandra Pettovello.

Sobre las denuncias a la ministra de Capital Humano, Milei dijo que "los kirchneristas tratan de operarla, de desprestigiarla, de ensuciarla". A su vez, lanzó una polémica declaración: "No sea cosa que nos quieran plantar un muerto".

Por otra parte, declaró que Pettovello "no está lidiando con gente normal, sino con gente complicada que no tiene problema en ensuciar, calumniar y usar métodos no convencionales" en su contra, y denunció que "amenazan a las familias de todos los miembros (del ministerio) que están avanzando" con denuncias por corrupción.

"Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de que quiere matar pobres. No descarto que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto", lanzó Milei.

En ese sentido, el jefe de Estado insistió: "No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de la pauta que reciben de la Provincia de Buenos Aires, nos quieran plantar muertos". Además, agregó que, en caso de que esto suceda, sería "consecuencia 20 de años de populismo salvaje".