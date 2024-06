Javier Milei denunció amenazas a Sandra Pettovello y aseguró: "Nos quieren plantar muertos"

Sobre las denuncias a la ministra de Capital Humano, Milei dijo que "los kirchneristas tratan de operarla, de desprestigiarla, de ensuciarla". A su vez, lanzó una polémica declaración: "No sea cosa que nos quieran plantar un muerto".

Por otra parte, declaró que Pettovello "no está lidiando con gente normal, sino con gente complicada que no tiene problema en ensuciar, calumniar y usar métodos no convencionales" en su contra, y denunció que "amenazan a las familias de todos los miembros (del ministerio) que están avanzando" con denuncias por corrupción.