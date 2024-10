Cristina Kirchner chicaneó a Luis Caputo y a los gobernadores peronistas en el Día de la Lealtad

Ni lerda ni perezosa. Cristina alzó el guante y el contestó en su cuenta de X con un teto titulado “Esta Mujer” en el Día de la Lealtad. Primero saludó “a todos y a todas” y después siguió contra el funcionario de Milei y con ironía: “Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña. Debo admitir que mejor no se consigue”.

Luego la exvicepresidenta continuó, “mirá y escuchá lo que dijo ayer en el Coloquio IDEA. ‘Esta mujer’ obviamente soy yo. ‘Nosotros’ es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos gobernadores votados como peronistas”, expuso sobre el video de Caputo y resumió: “¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo? Feliz Día de la Lealtad para todos y todas”.

Las críticas de Cristina Kirchner a Axel Kicillof

En medio de las versiones cruzadas sobre si se la Cristina Kirchner, exvicepresidenta y candidata a presidir el (PJ) encontró o no con el gobernador Axel Kicillof el martes por la tarde, dirigentes de su entorno más estrecho salieron a cuestionar al mandatario bonaerense por todavía no apoyar su candidatura. Por otra vertiente todavía el riojano Ricardo Quintela mantiene su postulación.

Una de las primeras en pronunciarse fue la apoderada partidaria de la expresidenta, la senadora bonaerense Teresa García, quien dijo que “asombra y duele” que Kicillof todavía no haya tomado una decisión. También consideró que las discusiones que se están dando son “berretas” y le advirtió a Kicillof que debería reflexionar y no dejarse llevar por las expresiones de algunos políticos que tiene alrededor, lo que pareció un dardo a Andrés “Cuervo” Larroque.

Cristina, hoy junto al flamante Ministro de Economía Axel Kicillof. Cristina Kirchner y sus aliados políticos criticaron a Axel Kicillof por no apoyar aún su candidatura a la presidencia del Partido Justicialista. Foto: LMNeuquén.

Más tarde siguieron las declaraciones de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner. “El silencio de Axel es doloroso. Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy en el el Día de la Lealtad esa situación es dolorosa”, planteó la legisladora mendocina, quien deslizó que “en algo raro están” los que tienen dudas sobre la “ascendencia” de la exvice.

“Un gobernador no tiene que ser el que presida el PJ, ellos tienen que abocarse a cuidar los pocos territorios que le quedaron al peronismo conduciendo en las provincias. El gobernador de La Rioja desde que gobierna Milei tiene serios problemas en su gestión, no creo que pueda hacerse cargo de estar permanentemente atendiendo a los compañeros de todas las provincias. No es estratégico, ni táctico, ni lógico”, indicó Fernández Sagasti, sobre Quintela.