Cristina Kirchner criticó la gestión de Javier Milei con un texto de 33 páginas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez, desde el cambio de gobierno el 10 de diciembre pasado, a Javier Milei en un extenso documento de 33 páginas que difundió este miércoles a través de redes sociales, donde apunta contra Luis Caputo y Federico Sturzenegger como "funcionarios fracasados".

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi”, posteó en X (ex Twitter) y adjuntó el archivo.

En el comienzo del documento, la Fernández incluyó una cita de Juan Bautista Alberdi, uno de los pilares que refiere Milei para su gobierno, sobre la toma de capitales.

"Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, escribió Alberdi.

"Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado", sostuvo el documento.

Además, CFK agregó que es mas que evidente que en la cabeza del presidente "el único plan de estabilización es el de la dolarización" y remarcó que esa iniciativa "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país". "No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico", añadió.

"Otorgar patente de corso para que (el presidente Javier) Milei y (el ministro de Economía, Luis) Caputo sigan endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable", escribió Cristina.

En otro pasaje del texto, la exmandataria analizó el resultado electoral y analizó que las divisiones políticas posteriores conformaron un Poder Legislativo más fragmentado, por lo que "la situación del país y la responsabilidad de quienes han sido elegidos para gobernar y legislar van a requerir la construcción de un sistema de acuerdo parlamentario".

Por último, en un capítulo referido a las provincias, CFK indicó que éstas "necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos".

El texto completo