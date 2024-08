Cristina Kirchner, en modo bomba: la "pericia psiquiátrica", Victoria Villarruel y el peronismo

La ex Presidenta salió con todo en sus redes sociales y cruzó a varios compañeros peronistas que se mostraron cercanos a Villarruel.

CFK.jpg Cristina Kirchner, al rojo vivo con el peronismo y Victoria Villarruel.

"Tiene, quizá, visiones más próximas a la nuestra [...]. Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores", explicó Mayans.

Villarruel "peronista", lo que molestó a Cristina Kirchner

En diálogo con Radio Con Vos, Mayans intensificó su postura y aseguró que ve a Villarruel "con una visión del mundo más cercana al peronismo que la de Milei".

A esto se suma que ya había más compañeros del espacio opositor que intentaban cierto acercamiento con Villarruel, como en el caso de Guillermo Moreno.

Algunas semanas atrás, el ex secretario de Comercio reconoció que Villarruel “ha demostrado ser una mujer que se va a destacar en el futuro”, pero afirmó que “no tiene presente” porque aún “no tiene densidad” política.

Consultado por Noticias Argentinas sobre las tensiones entre Villarruel y el mileísmo, y el desmarque que la primera viene profundizando, el dirigente peronista afirmó que “es obvio” que la vicepresidenta “se tiene que preparar” ante “el fracaso (del presidente Javier) Milei".

Moreno recogió el guante

Lógicamente, la publicación de Cristina Fernández de Kirchner movilizó al peronismo, y algunos decidieron no quedarse únicamente con ese mensaje, sino también responderle.

Ese fue el caso de Guillermo Moreno, que recogió el guante y en una entrevista con Radio10 le contestó a la ex Presidenta, marcándole un "error".

Es que si bien el ex secretario de Comercio aceptó que Villarruel no es peronista, aseguró que no tendría problema alguno en incorporarla al PJ de ser necesario.

"Yo lo leí el tuit. Yo lo que dije siempre es que (Villarruel) es una persona del nacionalismo. Hay que discutir si es del nacionalismo de inclusión o de exclusión, y vamos a tener todas las conversaciones que tengamos que tener para que sea nacionalismo de inclusión. Eso significa peronismo. Ahora: es un error garrafal pensar que la vicepresidenta no se pueda hacer peronista", expresó Moreno en la charla radial.

Fue allí donde amplió su postura al asegurar que "lo he dicho hasta el cansancio. Tenemos que conversar con ella"; y para el final agregó una fuerte bomba: "Si Cristina niega que una persona pueda ser peronista, se equivoca".