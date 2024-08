El provocativo mensaje de Cristina Kirchner antes de declarar en el juicio por el atentado en su contra

La ex presidenta se presentará en tribunales este miércoles. En la previa, volvió a cuestionar cómo la Justicia investigó el intento de asesinato que sufrió.

La principal crítica de Cristina es que la causa hace foco en los autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte , y no en los autores intelectuales del intento de magnicidio que sufrió en la puerta de su departamento, en el barrio porteño de Recoleta. Allí Sabg Montiel y Uriarte la esperaron y ejecutaron la maniobra, acercándole a centímetros un revólver, la bala no salió.

Embed Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py.



De lo poco que… pic.twitter.com/E3jAL8FLSZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 13, 2024

“De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho. No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona”, continuó.

“Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín “La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá” (haciendo referencia a la “causa vialidad”), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… “Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala”, dijo la expresidenta.

Luego, la expresidenta compartió un video de 2 minutos y 49 segundos, editado con un resumen de cómo considera ella y su defensa que se desencadenaron y ejecutaron los hechos. Allí retoma los vínculos con personajes de la política que reclama que se investiguen.

El juicio por el intento de asesinato

El juicio oral por el atentado comenzó 26 de junio de 2024. Allí, el Tribunal Oral Federal 6 juzga a Sabag Montiel, Uliarte, presentes el día del hecho, y a Nicolás Carrizo, considerado líder de la llamada “banda de los copitos”, a quien se acusa de haber participado de la organización del ataque. Uliarte, quien en ese momento era pareja de Sabag Montiel, simulaba ser una vendedora ambulante de copos de azúcar, de ahí la denominación del grupo.

intento magnicidio asesinato cristina kirchner recoleta -VALIDA 1200- El 1 de septiembre de 2021 intentaron asisinar a Cristina Kirchner en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta. Foto: LMNeuquén.

Aquella noche, Cristina Kirchner regresaba a su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, luego de sus actividades diarias como presidenta del Senado de la Nación. “Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado (...) Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión ”, declaró al día siguiente del atentado frente a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.