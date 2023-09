Sostuvo que durante la dictadura "el que estatizó la deuda privada fue Carlos Melconian", y preguntó a los presentes: "¿Alguien sabía eso?".

Y recordó la reunión que mantuvo con él en 2022, de la cual aclaró que no la había pedido ella, sino que fue a instancias de autoridades de la Fundación Mediterránea.

"Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía el en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?", sostuvo.

El pilar principal de su charla fue el de rechazar las postura de los candidatos y economistas ligados a La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio de que el problema del país es "el déficit fiscal o la alta presión tributaria", mientras que identificó como las difucltades centrales de la actual Argentina al "endeudamiento con el FMI" que dispuso el ex mandatario Mauricio Macri y la "pérdida de valor del peso" que lleva a la bimonetaridad ya que parte de la población busca refugiarse en el dólar.

Para apoyar estas posiciones, apeló a la utilización de filminas con datos, entre ellas una que señalaba que en la actualidad "sólo hay cuatro países en el mundo con superávit fiscal: Suecia, Noruega, Arabia Saudita y Australia".

De acuerdo a las cifras que exhibió, además la Argentina es uno de los pocos países que desde 2015 a hoy bajó la presión tributaria: "Del 35,4% al 32,3%, fue el unico país que bajó tres puntos la presión tributaria" en ese lapso, dijo.

"En Italia, con (la derechista Giorgia) Meloni, subió 5,5 puntos, también creció en España, casi 2 puntos en Alemania, en el Reino Unido 3,5 puntos más tienen hoy, Brasil casi 3 puntos", comparó.

Hubo un pasaje donde manifestó sdu apoyo al postulante presidencial oficialista, Sergio Massa, cuando afirmó: "Valoro que el ministro de Economía le haya dicho a la sociedad la verdad sobre el FMI. Hay que decirle la verdad, que obligan a devaluar.

¿Saben por qué los precios aumentaron por la devaluación, por la auditoría permanente del Fondo y las recestas equivocadas en cuanto a que el problema es el déficit?".

A su vez hubó varias críticas para Milei, entre ellas cuando aludió a su plan de cerrar el BCRA y dolarizar: "¿Cómo es? ¿No quiero darle señoriaje a la clase política argentina pero se lo querés dar a los republicanos y demócratas (de Estados Unidos) con el dólar? Es tremendo que estemos discutiendo estas cosas, sobre todo con la experiencia de la convertibilidad", remarcó.

De todos modos, bromeó y aludió a un punto en contacto con el economista libertario, cuando se refirió a la carta que firmaron 200 economistas para cuestionarlo: "Cuando habla de 200 fracasados... la verdad es que chocala (la mano)", dijo entre risas. .

Por otro lado, hizo un llamado a dirigentes y militantes del peronismo para dar una discusión de diversos temas que pueden resultar incómodos para la ideología del sector, pero que consideró que necesitan ser abordados, y entre ellos mencionó los casos de los paros docentes o los planes sociales.

"Tenemos que discutir las políticas sociales, hay que volver a tener una política que sea de auxilio y que no se vea como algo permanente, discutamoslo", pidió. Y sobre los docentes, recordó casos sucedidos cuando Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz: "Había algunos que trabajaban en la escuela privada y paraban en la pública".

"Discutamos esto porque sino vienen estos tipos (por La Libertad Avanza) y nos discuten los vouchers en las escuelas. No tenemos que tornarnos corporativos, porque se puede ser corporativo de derecha y de izquierda, la corporación es cuando un sector se privilegia sobre el resto, por ahi sin advertirlo, no es una cuestión de buenos y malos, es de intereses", remarcó.

La ex presidenta no se expresaba públicamente desde el 17 de agosto pasado, cuando compartió un acto junto a Massa, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, con motivo de la conmemoración de los 15 años de la estatización de la empresa.

El acto de este sábado se trató de una iniciativa de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y tuvo como finalidad además la presentación de la reedición del libro "Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner", publicado por primera vez hace 20 años.