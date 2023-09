Críticas a Javier Milei por el uso ofensivo de "mogólico"

El candidato de La Libertad Avanza , Javier Milei, enfrentó críticas por parte de sectores de la oposición y la Asociación Argentina de Síndrome de Down debido a la difusión de un video en el que utiliza la palabra "mogólico" de manera despectiva . La Asociación expresó su rechazo a esta utilización ofensiva de la palabra y señaló que esta expresión fue proferida antes de que Milei incursionara en la política.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) emitió un comunicado en el que condena el uso de la palabra "mogólico" por parte del economista libertario, explicando que históricamente se ha utilizado en relación con las personas con síndrome de Down y que su uso como insulto es discriminatorio. Asdra señala que esta palabra se deriva de las primeras descripciones médicas de las personas con síndrome de Down basadas en la apariencia de sus ojos.