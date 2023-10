Cruce entre Carlos Melconian y el Gobierno por el dólar oficial

Al ser consultado si el dólar blue a $1.000 es "caro o barato", el economista respondió que eso dependerá de quien venza en las elecciones. “Creo que para el candidato libertario no alcanza. Él ha manifestado que cuanto más alto esté el dólar se le facilita su tarea de dolarizar". Aunque recordó que "sin dólares no se hace a ningún tipo de cambio".

Melconian dijo que “si entramos en un programa racional, en donde haya integralidad. Es decir, una reforma del sector público, que empiece a alinear un programa de estabilidad, yo diría es un tipo de cambio alto, de miserabilidad para la Argentina".

Ejemplificó que es palpable cuando se está en un restaurante al lado de turistas. “Las tasas no pueden creer el tipo de costo. Con un dólar a $1.000 hoy, Argentina es un país pobre, miserable".

Al mismo tiempo indicó que resulta necesario un sinceramiento de las variables macroeconómicas, dado que el tipo de cambio oficial, que actualmente se encuentra en $350, continúa atrasado.

melconian ieral.jpg

"Nosotros nos presentamos con un programa sólido, posible, real y que no necesita ningún estallido previo. Pero queremos aclarar algo: Argentina está con un dólar oficial de $350 que no sirve para nada. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri. Si Fernández, que devaluó todos los días, no se hubiera atrasado, eso era 350 pesos”. Agregó que Massa sinceró cuando terminó la PASO.

El economista se mostró partidario de que "lo que hay que avisarle al hombre común, es que $350, con 12% de inflación, vuelve a estar mal".

Sobre la devaluación y el tipo de cambio, agregó: "Aún el más ignorante ve que un peso hoy el mes que viene le rinde 12% menos. Ya hay productos que están valuados a otro dólar".

E indicó: "La gente tiene que empezar a meterse en la cabeza que el $350 tiene que ser sincerado, como mínimo por la inflación ocurrida.

Según Melconian "sería muy bueno para la Argentina que toda la inflación inercial vaya ocurriendo previamente, para que el próximo gobierno no cargue con esa inflación. Estoy hablando como un recontra argentino".

El economista también subrayó: "Es mentira que se necesite una hiperinflación. Lo que estás viendo con esta administración es que es evidente un ajuste de precios. Y es imputable 100% a esta administración".

El anunciado ministro de Economía de Bullrich cerró: "Si se sigue esta línea que estoy proponiendo, ese lunes (post elecciones) el Gobierno va a poner el famoso $ 350 más la inflación de agosto, septiembre y octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asombrar a nadie".

melconian-y-bullrichjpg.jpg

Qué respondieron desde el gobierno

Por su parte, el gobierno nacional Salió al cruce de los vaticinios de Melconian respecto al valor del dólar.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, le recomendó que lea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece que el tipo de cambio seguirá fijo hasta el 15 de noviembre.

"Melconian no leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira", escribió Setti en su cuenta de X (Ex Twitter).

Le contestó con las supuestas filtraciones de las escuchas realizadas al ex titular del Banco Nación en la gestión de Macri, en las que se lo acusa de vender cargos a cambio de favores sexuales y tráfico de influencias.

"Sería bueno que, en lugar de generar pánico, explique los audios", lo chicaneó el funcionario.

También el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, reiteró que recién el 15 de noviembre se modificará el tipo de cambio. "El 23 de octubre el dólar oficial estará en $350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior que, sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi deva no sirve. Y desde 15/11 crawl al 3% mensual", expresó vía X.