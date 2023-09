Cruces entre oficialismo y oposición por la ley de alquileres

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión; el oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

En el plenario de las comisiones, cuando exponían delegados de martilleros, los senadores del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez y María Eugenia Duré; y Luis Naidenoff y Juan Carlos Martínez, de Juntos por el Cambio (JxC), cruzaron recriminaciones por la falta de acuerdo sobre algunos puntos y hasta por cuestiones de política judicial.

El clima de tensión comenzó cuando Sagasti interrogó a uno de los expositores, Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres.

alquiler2.jpg

La senadora consideró que el expositor era esquivo en sus respuestas, algo en lo que coincidió Matías Rodríguez. Ante esta situación, desde JxC, Naidenoff y Julio Martínez les recriminaron a los legisladores del oficialismo el tono de interpelación a los invitados.

Sagasti había remarcado el problema de los alquileres temporarios como contraproducente para la actual forma de locación en la ley de alquileres. También objetó el modo en el que el proyecto actual se menciona una eventual forma de pago por adelantado.

Caravaca Pazos consideró que el tema de los alquileres temporarios "no es algo que afecte mayormente a las provincias" y sostuvo que "la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia".

La respuesta no conformó a la legisladora por Mendoza, por lo que volvió a preguntar al expositor para mayores precisiones, algo que molestó a Naidenoff y Martínez, que, fuera de micrófono, le pidieron que no interpele a los invitados.

"Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar", dijo el senador radical por Formosa.

El senador Matías Rodríguez tomó entonces el micrófono para pedirle a Naidenoff que baje el tono y le recriminó: "Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país, no estaríamos así", debido a que la ley de alquileres actual fue impulsada durante el gobierno de Cambiemos.

Más adelante se produjo otro cruce cuando el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, Alejandro Agrowa, sostuvo que en su provincia un 37 por ciento de los locatarios retiraron sus inmuebles y que “como no hay créditos hipotecarios, cada vez hay más inquilinos”.

Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario. Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario.

La postura de Agrowa fue cuestionada por la senadora fueguina Duré, a lo que el riojano Martínez reiteró que “no se le pueden pedir explicaciones al sector inmobiliario que debe dar este Gobierno” porque “el problema no es la ley, sino la inflación”.

Fuera del tema de discusión por el que fueron convocados, el radical Martínez fue más allá y dijo -con tono de chanza- que tenía una buena noticia para compartir: “Hoy la Corte nos sacó una piedra del zapato: cesó en funciones a la jueza (de Casación María) Figueroa, que era un problema que teníamos para sesionar. Vamos a tener menos impedimentos para poder sesionar”.

El senador se refirió de esta forma a la decisión de la Corte Suprema de cesar en sus funciones a Figueroa, quien debía revisar el fallo sobre las causas Hotesur-Los Sauces que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras los dichos de Martínez, Duré tomó la palabra y cuestionó en duros términos a su colega radical: “veo que el senador se retiró. Dijo lo suyo, salió en los medios y se fue. ‘Cobarde’, se llama eso”, completó la legisladora fueguina.

Tras este intercambio, el expositor de la cámara inmobiliaria retomó su alocución y reiteró que hay situaciones complejas que se dan en la ciudad de Buenos Aires que no repercuten en las provincias; y añadió que se está "ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó".

Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), dijo que la situación del mercado "se está agravando mientras se espera la aprobación de la norma" y reclamó "celeridad" para la sanción.

En el mercado inmobiliario neuquino, la oferta de casas en alquiler es superada por la demanda. En el mercado inmobiliario neuquino, la oferta de casas en alquiler es superada por la demanda.

Otro de los expositores invitados, Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, evaluó que “si la gente no compra, nadie va a fabricar, entonces no se construye” y agregó que “si no se construye, habrá menos oferta de viviendas”.

Por último, Leonardo Rodríguez Nader, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, dijo que “aunque no hay cifras oficiales, el déficit habitacional está por encima de un millón de viviendas, lo que repercute en sectores medios y bajos”.