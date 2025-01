Cuál es el primer feriado de 2025: el cronograma completo de descansos para este año

A fines de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. A través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables–, estableció el cronograma completo de 2025.