Cuál es la fuerza política que para Durán Barba quedará en tercer lugar

Hizo hincapié en que “los viejos valores del ahorro y el sacrificio, el ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo desaparecieron, nadie gana ahora prometiendo una sociedad amish”.

Dijo que el que mayor interés concita es el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, por sobre el resto. “La gente no me pregunta por el gabinete ni el programa de Bullrich, me pregunta si Milei gana en primera vuelta: en la televisión se ve a dos hombres, Melconian y Macri, hablando en nombre de una mujer, que es Bullrich”, subrayó el consultor ecuatoriano que delineó la campaña de Mauricio Macri, para llegar a la presidencia en 2015.

“Milei representa un cambio de verdad en Argentina, Juntos por el Cambio, se quedó a mitad de camino, es un cambio aburrido, envejecido”, reflexionó Durán Barba y agregó que “la misa para exorcizar a Milei lo único que hace es darle votos, la gente se ríe y piensa que Milei es lo que quieren”.

Siguió con el análisis sobre el candidato que obtuvo el 29,8% de los votos en las PASO para sorpresa del electorado. “Milei es el tipo que rechaza el sistema, que se ríe de las normas y si le dices loco, lo estás alabando, no tiene sentido, la posibilidad de enfrentar una candidatura así, está en el otro extremo”, observó.

Sobre el Carlos Melconian, designado por Bullrich como el Ministro de Economía que llevará JXC, dijo que “es menos catastrófico que Ricardo López Murphy o que (José Luis) Espert, ellos ofrecen la catástrofe ordenada”.

Lo describió como “un tipo muy preparado y creo que será un gran ministro de Finanzas si le toca” aunque aclaró que “la gente común y corriente no vota por programas, no le interesa, no lo va a leer nadie”.

Respecto al Ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, indicó que “el no confrontar de manera personal con Milei es de inteligente, sino lo ayudaría más todavía. Massa se presenta como un ministro que entrega ayudas económicas y cosas por el estilo, lo cual no me parece que deba ser la tónica de un candidato, la de hacerse cargo plenamente de un Gobierno”.