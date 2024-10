Cuál es la nueva empresa estatal que cierra por decisión del Gobierno

Una de las razones que motivaron la disolución es que, según el Gobierno, el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional.

De todos modos, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa ferroviaria, el cierra de ENOHSA no implica la pérdida de puestos de trabajo, al menos hasta el momentos. En un principio, el Gobierno ha decidido reubicar a los empleados en otros entes o empresas públicas.

De cierre en cierre: la tercera empresa estatal en apenas unos días

El pasado martes comenzó a circular la información respecto a que el Gobierno prepara el cierre de al menos cinco o seis organismos o empresas del Estado, entre ellos el de la Casa de la Moneda, luego de haber anunciado ese mismo día la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF).

Apenas dos días después, el Gobierno confirmó oficialmente la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la Casa de Moneda.

casa moneda La Casa de la Moneda, una empresa estatal que también cerrará.

Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien la definió como “una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”

“El Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, como se la conoce popularmente, recordada por seguramente uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”, comunicó portavoz en la habitual conferencia de prensa.

Según Adorni, “la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”

La Casa de Moneda es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que funciona desde 1875.

La "desregulación"

El Gobierno ya eliminó también el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en el marco de la reforma estatal que lleva a cabo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Hace pocos días, el sindicato Federación Gráfica Bonaerense (FGB) denunció que el Gobierno nacional estaba llevando adelante un proceso de "vaciamiento" de la Casa de Moneda.

"La empresa del Estado se encuentra semiparalizada y sin cumplir con sus objetivos básicos y elementales para los que fue creada hace ya casi un siglo y medio", se quejó en un comunicado del gremio que representa a los trabajadores de la Casa de Moneda de la Planta de Don Torcuato (Ex Ciccone Calcográfica).