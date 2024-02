Cuántas reservas en dólares acumuló el BCRA desde la devaluación

El Banco Central ( BCRA ) acumuló compras por US$ 6.905 millones desde la asunción presidencial de Javier Milei el último 10 de diciembre, una tendencia positiva para las reservas que aún se sostiene y en febrero lleva un saldo de US$ 770 millones.

De esta manera, el BCRA adquirió divisas en 40 de las últimas 41 jornadas en el mercado único y libre de cambios (MULC), a razón de un promedio diario de US$ 168,4 millones.

Ese día, el BCRA cerró con compras por US$ 284 millones e inició un rally positivo que solo fue truncado el último 31 de enero, cuando debió aportar US$ 10 millones al MULC para permitirle a una empresa hacer frente un pago puntual de obligaciones, de acuerdo a fuentes del mercado.

Qué dicen los economistas sobre el BCRA

En diálogo con Télam, el director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, explicó que la gran racha se debió "por un lado, a un tipo de cambio más alto que favoreció la oferta de los dólares; y, por otro, al mantenimiento del cepo cambiario que sigue trabando la compra de moneda extranjera y posterga el pago de importaciones".

En la misma línea, el economista de la consultora Epyca, Joel Lupieri, destacó que "la devaluación claramente impulsó las liquidaciones de divisas que venían atrasadas y con eso el Banco Central reforzó fuertemente sus reservas. La política económica ha sido eficaz en ese apartado".

El analista del Grupo IEB, Facundo Herrar, sostuvo que "los efectos positivos de la devaluación aún se ven reflejados en las compras del BCRA y febrero debería continuar con un elevado ritmo de adquisición teniendo en cuenta que el tipo de cambio ajustado por inflación se encuentra en línea con el ´de equilibrio´ que recibió Alberto Fernández en 2019".

Dolares estafa.jpg Las reservas en dólares del BCRA siguen creciendo.

"De todas maneras, habrá que monitorear atentamente los saldos del BCRA en el MULC conforme avancen las semanas y el tipo de cambio real se aprecie, dado el contexto de elevada inflación con un desplazamiento del tipo de cambio sustancialmente menor", agregó.

A pesar de continuar la tendencia positiva, el poder de adquisición del BCRA se fue moderando con el correr de las semanas.

Es así que en diciembre, pos devaluación, logró comprar US$ 2.862 millones en 12 jornadas, en enero cerró con US$ 3.273 millones en 22 ruedas, y en febrero adquirió US$ 770 millones en 7 jornadas.

En otras palabras, se pasó de un promedio diario de compras por US$ 238,5 millones en diciembre a uno de US$ 110 millones en el segundo mes de este año.

Un contexto complicado

El martes pasado, el Indec informó que en diciembre la producción industrial tuvo una importante baja del 12,8% interanual y del 5,4% respecto a noviembre.

En la encuesta de expectativas de la industria manufacturera que publica el Indec en ese informe, casi 1 de cada 2 industriales consultados manifestaron que la utilización de la capacidad instalada disminuirá durante el primer trimestre del año en comparación con igual período de 2023.

Respecto a las importaciones, tan sólo el 17% consideró que aumentarán en los próximos meses y un 34,7% señaló que se reducirán.