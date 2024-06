Cuánto cobra un jubilado con la PUAM 2024

Según el portal de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) le corresponde a todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión.

Entre otros requisitos, el organismo puntualiza que para acceder a la PUAM es preciso "no cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión , debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ".

Ahora bien: como es sabido, desde el mes de julio dejará de regir la Ley de Movilidad, que marcaba aumentos en los haberes de manera trimestral, y por ese sistema entrarán en vigor las actualizaciones de montos por el IPC (Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el Indec). De ese modo, aquellas personas que perciban la PUAM , pasan a cobrar en julio un total de $172.497,76, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez alcanzarán en julio la suma de $150.935,54.

anses pesos.jpg La Anses efectivizará los aumentos en julio para los beneficiarios de la PUAM.

De esta manera, y producto del índice de inflación del mes de mayo (alcanzó el 4,2%), para los beneficiarios de la PUAM comenzará a regir lo dispuesto en el decreto presidencial 274 (que establece que "en julio de 2024 se abonará la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo de 2024; y en agosto se abonará la variación correspondiente a junio, y así sucesivamente").

¿Cómo se calcula la PUAM 2024?

De acuerdo al mencionado sitio de la Anses, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), "es equivalente al 80% de una jubilación mínima". Hoy, los haberes correspondientes a una jubilación mínima son de $215.622,21 (cabe señalar que este importe hoy representa a casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general jubilatorio).

A modo de recordatorio, la Anses especifica que quienes cobren el beneficio de la PUAM "cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual)". Asimismo, subraya que, antes de otorgar la PUAM, el organismo "va a realizar una evaluación socioeconómica y patrimonial para asegurar que el beneficio se dé a las personas que más lo necesitan".

jubilados-cobro-ansesjpg.jpg La PUAM representa el 80% de una jubilación mínima.

Otro ítem importante a destacar por la Anses es que puede percibirse la PUAM si el adulto mayor no hizo aportes: "La pensión universal es no contributiva y por eso podés cobrarla aunque nunca hayas hecho aportes", indica el organismo en su sitio oficial, al tiempo que advierte que, para cobrarla, "no podés trabajar en relación de dependencia ni por tu cuenta, a menos que estés adherido al monostributo social. En ese caso podés continuar trabajando".