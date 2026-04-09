Cuánto hay que ganar para ser clase media en Argentina 2026: el piso de ingresos

El costo de vida volvió a aumentar y empujó el umbral mínimo de ingresos mensuales necesarios para no caer en la pobreza en 2026.

Los aumentos de precios empujaron hacia arriba el umbral estadístico para que una familia de cuatro integrantes -dos mayores económicamente activos y dos menores- pueda ser considerada formalmente de “clase media” , una línea que desde 2025 ya supera holgadamente los $2 millones. Pero, ¿cuánto hay que ganar para ser clase media en Argentina 2026?

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró en febrero 2026 una inflación de 2,6% , lo que representa una baja en relación al 3,1% del mes anterior. Sin embargo, el costo de vida subió por los aumentos en alimentos (2,9%) y las tarifas de servicios públicos (5,9%), que estuvieron por encima del promedio general.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires ( Idecba ) elabora un informe sobre “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires”, en el que define los diferentes estratos de ingresos de la población , que incluye la definición formal de “clase media”.

supermercados.jpg El costo de vida en la Ciudad volvió a subir por el aumento en los alimentos.

En el ingreso mínimo para una familia tipo se considera, entre otros factores, la compra de los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como indumentaria y transporte. El informe del Idecba no contempla para sus cifras de gastos mensuales el costo del alquiler de un departamento o casa.

En ese contexto, el piso de ingreso mínimo que un hogar tipo de dos adultos mayores y dos menores debe recibir por mes para pertenecer a la clase media llegó a $2.269.215,60 en febrero de 2026.

En términos absolutos, son $68.058 más que el ingreso mínimo que ese mismo hogar requirió en enero para seguir estadísticamente en ese estrato de la población. En tanto, si se toman los últimos 12 meses, la línea del mismo grupo familiar para ser clase media subió $556.149.

Cuál es la línea de ingresos que marca la pobreza y la indigencia

El informe del Idecba incluye las cifras correspondientes a la canasta básica total (CBT), que define el piso de la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral de la indigencia. La CBA, que contempla un conjunto de alimentos básicos para la subsistencia, se ubicó en febrero en $791.579. Es decir, los hogares que no consiguieron alcanzar esos ingresos mensuales, son considerados indigentes.

Por otro lado, la CBT, que además de alimentos tiene en cuenta otros bienes y servicios no alimentarios, como transporte, ropa, salud, educación, comunicación, servicios públicos y esparcimiento, entre otros, trepó a $1.440.146 en el segundo mes del año. Por ello, las familias que estén por debajo de este valor son consideradas estadísticamente pobres.

cajero (3).jpg Para ser clase media, una familia necesita ingresos por más de 2,2 millones mensuales.

En tanto, quedaron dentro del grupo de los “no pobres vulnerables” los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.815.372. El estrato del “sector medio frágil” correspondió a quienes tuvieron ingresos de hasta $2.201.157. El grupo de los “acomodados” correspondió a las familias que en febrero percibieron ingresos superiores a $7.261.489.

De cuánto es la línea de la pobreza a nivel nacional

En febrero, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) trepó 3,2% y acumula 9,3% en lo que va del año, con un índice interanual de 37,6%. Al mismo tiempo, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un alza de 2,7% y llegó a un acumulado de 6,8% en 2026, para un interanual de 32,1%.

Así, una familia argentina tipo necesitó $1.397.672 para no ser pobre. Además, el organismo reveló que ese grupo familiar precisó $644.088 para no llegar a ser considerada indigente. Entre los valores mínimos, una persona adulta que vive sola necesitaba 208.443 pesos para evitar la indigencia y tenía que alcanzar los 452.321 pesos para no quedar por debajo de la línea de la pobreza.