Según el INDEC, cuáles son las 10 ciudades con más pobreza

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó esta tarde que la pobreza cerró el 2025 en 28,2% , donde la variación fue cambiando en las distintas ciudades del país . El ranking de las 10 con mayor pobreza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas al cierre del último año, donde el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018 , cuando cerró en 27,3% .

En cuanto a la indigencia , el número final del 2025 cerró en 6,3% ( 0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT) .

Ahora bien, más allá de la mejora, los indicadores socioeconómicos de la Argentina están lejos de ser los ideales. La pobreza aún afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes, tomando en cuenta tanto a la población urbana como a la rural.

Indice Pobreza segundo semestre 2025

Indicadores dispares

El índice general de pobreza del segundo semestre del año pasado fue de 28,2%, pero si se analizan los resultados por ciudad, se encuentra que algunas jurisdicciones tienen números bastante más altos. Otras, en cambio, muestran indicadores más positivos.

Para entender estas diferencias, se puede hacer un repaso por zona geográfica y jurisdicción. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la pobreza fue del 28,3% en el segundo semestre -casi idéntica a la nacional-, pero fue muy diferente el resultado para las dos ciudades que integran esa zona. Mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la pobreza afectó al 9,6% de la población, en los “partidos del Gran Buenos Aires” el índice de pobreza fue de 32,6%.

indec pobreza

Las 10 ciudades con mayor pobreza

Concordia: 49,9%.

49,9%. Gran Resistencia: 42,2%.

42,2%. La Rioja: 36,7%.

36,7%. Gran Catamarca: 35,7%.

35,7%. Gran San Juan: 34%.

34%. San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%.

33,8%. Rawson-Trelew: 32,9%.

32,9%. Partidos del Gran Buenos Aires: 32,6%.

32,6%. Gran Mendoza: 31,9%.

31,9%. Gran La Plata: 31,5%.

Las mejoras más significativas

La pobreza bajó 9 puntos porcentuales a nivel país en el último año, pero algunos aglomerados urbanos lograron mejoras mucho más importantes. Tal es así, que 15 jurisdicciones registraron bajas de sus índices de pobreza superiores a 10 puntos.

El mejor resultado a nivel nacional se registró en Santiago del Estero - La Banda, donde la cantidad de pobres se redujo 19,2 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025. Completaron el podio Gran Resistencia (-18,6 puntos) y Formosa (-18,3).

cifras pobreza indec

Más atrás aparecen Gran Tucumán - Tafí Viejo (-17,2 puntos), Posadas (-16,1), Río Cuarto (-14,7) y Jujuy - Palpalá (-13,4 puntos), entre otras ciudades.

La que menor variación registraron fueron los aglomerados de Bahía Blanca - Cerri (mejora de 2,9 puntos), Rawson - Trelew (-3,9) y Corrientes (-4,7%).

El dato positivo, es que los 31 aglomerados relevados por el Indec tuvieron una disminución de sus niveles de pobreza en el período analizado. En el marco general, los grandes ganadores fueron CABA, que tuvo el índice de pobreza más bajo (fue el único por debajo del 10%) y Santiago del Estero - La Banda, que con su fuerte mejora de 19,2 puntos, dejó de ser una de las ciudades más pobres del país.