Cuánto midió el rating de la cadena nacional de Javier Milei

La cadena nacional de Javier Milei , que tuvo lugar este domingo a las 21 , mostró una marcada caída en los niveles de audiencia, según los datos relevados por Nacho Rodríguez. A pesar de la expectativa generada por el mensaje presidencial, los números de rating no lograron mantenerse estables y evidenciaron un descenso significativo.

Con el correr de los minutos, la audiencia se estabilizó, pero no logró recuperar los valores iniciales. Durante el tramo final de la transmisión, los niveles de rating oscilaron entre 26.5 y 26.7 puntos, evidenciando una tendencia descendente.

Detalle del rating de la cadena nacional de Javier Milei

20:59: 28.5 puntos.

21:00: 28.0 puntos.

21:01: 27.8 puntos.

21:02: 25.2 puntos.

21:03: 24.7 puntos.

21:27: 26.7 puntos.

21:28: 27.0 puntos.

21:29: 27.2 puntos.

21:30: 27.0 puntos.

21:31: 27.0 puntos.

21:32: 26.5 puntos.

21:34: 26.7 puntos.

Qué hizo Kantar Ibope con los datos de la cadena nacional

En esta ocasión, Kantar Ibope unificó los ratings de todos los canales, agrupando los datos de las señales de aire y los canales de noticias que transmitieron la cadena nacional. Este método permitió tener una visión más precisa del impacto televisivo del mensaje presidencial y mostró que, en conjunto, las señales alcanzaron picos de audiencia cercanos a los 28 puntos al inicio de la transmisión, pero posteriormente evidenciaron una caída sostenida.

Los detalles del discurso

El presidente Javier Milei grabó esta tarde un mensaje para difundir por cadena nacional, con motivo del primer aniversario de gestión. Desde el salón blanco de Casa Rosada, el mandatario emitió el informe de gestión a modo de cierre de año.

Javier Milei cadena nacional.jpeg

Rodeado de sus ministros y funcionarios de primer rango, el presidente Javier Milei comenzó con la lectura de su discurso: "Queridos argentinos, quiero comenzar por agradecerles a todos. Gracias por haberme dado el honor de ser el presidente de esta gran Nación y por haber sobrellevado como lo hicieron el sacrificio, como lo hicieron en los meses duros que tuvimos en el comienzo de nuestra gestión".

"Me gustaría agradecer en especial a los maltratados por el injusto modelo de la casta. Los que no viven del Estado, los asalariados, los que tienen dos empleos para sostener una familia. A todos aquellos que la pelean incansablemente todos los días. En pocas palabras, quiero agradecerles a los argentinos de a pie que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver al lugar que se merecen. El sacrificio que han hecho es conmovedor, les aseguro que no será en vano", continuó.

"Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirles que pasamos la prueba de fuego, el país ha comenzado a crecer. Hemos dejado atrás lo peor. Se vienen tiempos felices en Argentina", indicó el mandatario.