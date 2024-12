A un año del inicio de su Gobierno, Javier Milei habló en cadena nacional

"Me gustaría agradecer en especial a los maltratados por el injusto modelo de la casta. Los que no viven del Estado, los asalariados, los que tienen dos empleos para sostener una familia. A todos aquellos que la pelean incansablemente todos los días. En pocas palabras, quiero agradecerles a los argentinos de a pie que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver al lugar que se merecen. El sacrificio que han hecho es conmovedor, les aseguro que no será en vano ", continuó.

"Era una prueba de fuego cuando asumimos. Este año los argentinos demostramos ser hombres y mujeres fuertes" "Era una prueba de fuego cuando asumimos. Este año los argentinos demostramos ser hombres y mujeres fuertes"

Embed

"Se vienen tiempos felices"

"Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirles que pasamos la prueba de fuego, el país ha comenzado a crecer. Hemos dejado atrás lo peor. Se vienen tiempos felices en Argentina", indicó el mandatario.

En ese sentido, siguió: "Hace un año, la tasa de inflación viajaba a 17.000 anualizado. Hoy, el mismo índice marcó 1.2% para octubre y sigue bajando, estamos más cerca de que la inflación sea un mal recuerdo. Tenemos superávit fiscal sostenido, gracias a hacer el ajuste más grande de la historia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1866636205137219985&partner=&hide_thread=false "Gracias por haber sobrellevado los meses duros del comienzo de nuestra gestión"



En cadena nacional, Javier Milei agradeció a "los argentinos maltratados por el modelo de la casta" y agregó: "El sacrificio que han hecho es conmovedor". pic.twitter.com/deamV5VcxT — Corta (@somoscorta) December 11, 2024

La indirecta a Sergio Massa

"Hace un año, un degenerado fiscal imprimía 13 puntos del PBI para ganar una elección", sostuvo Milei, al tiempo que agregó que no nombraría a quién hacía referencia.

"Hoy no solo está saneada la deuda, sino que hay flujo de importaciones. Hace un año teníamos reservas negativas y hoy estamos pagando la deuda que nos dejaron los defaulteadores seriales", agregó.

Los hitos que destacó de su gestión

El presidente aseguró que "hace un año habían desaparecido las compras en cuotas y teníamos una economía llena de regulaciones"; "Hoy eliminamos más de 800 normativas, desregulamos los cielos, eliminamos la ley de góndolas, habilitamos internet satelital entre otras. Hicimos la reforma más grande de la historia".

Además, afirmó que "el salario básico subió de 300 a 1100 dólares en este año", y agregó que "el Riesgo País se encuentra bajando en 700 puntos y nuestros bonos crecen en el mundo. Estamos mejorando las capacidades de todos los actores de la economía. La tasa monetaria hace un año estaba en 133% y hoy en 32%. Hoy los bancos prefieren trabajar de bancos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1866640616848798098&partner=&hide_thread=false "Reduciremos en un 90% la cantidad de impuestos nacionales"



Javier Milei anunció que el año que viene reformará el régimen impositivo para "devolverle a las provincias autonomía" y sostuvo: "Habrá competencia fiscal entre las provincias para ver quién atrae más inversiones". pic.twitter.com/NSBLP8MR4q — Corta (@somoscorta) December 11, 2024

"Teníamos la nefasta ley de alquileres, hoy el acuerdo es libre entre las partes. Además, teníamos el arancel SIRA, hoy cualquiera puede importar. Nos encontrábamos el año pasado entre los peores 35 países del mundo y hoy ya estamos en la mitad. Queremos hacer 3.200 reformas más antes de terminar nuestro mandato", enumeró.

En materia de seguridad, indicó: "Cerramos el año 2023 con más de 200 homicidios en Rosario. Lanzamos el plan bandera y redujimos los homicidios en Rosario. El que las hace las paga".

Además, celebró: "Terminamos con los piquetes, para nosotros el orden público es fundamental. Se duplicó el crédito de la tarjeta alimentar".

"En el mejor de los casos, éramos un país irrelevante. Hoy el mundo vuelve a posar sus miradas en Argentina. Inversores evalúan venir a vivir al país" "En el mejor de los casos, éramos un país irrelevante. Hoy el mundo vuelve a posar sus miradas en Argentina. Inversores evalúan venir a vivir al país"

El mensaje a la oposición y la clase política

"Decían que no llegábamos a enero, pero ya estamos en diciembre. Decían eso porque no querían que destapemos sus curros. Antes lo que es positivo para la sociedad es negativo para la casta. A ellos no les importa pensar a largo plazo, está en su ADN, solo piensan en explotar a la sociedad. A la casta no le importa el futuro", afirmó.

"Gran parte de la sociedad se fue habituando a esta dinámica. La emisión monetaria es una expresión de este fenómeno. Carreras políticas enteras se construyeron de esa manera. Esto explica que organizaciones sociales se hayan unido en defensa del status quo. Ellos quieren vivir en su torre de marfil. Nosotros vinimos a cortar y terminar ese sistema de raíz. Llegó la hora del hombre común", continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1866644406897459397&partner=&hide_thread=false "Argentina tendrá una enorme deuda de gratitud con mi hermana"



Javier Milei le agradeció a Karina Milei por "la enorme labor que ha llevado adelante durante todo este año" y agregó: "Sin ella, nada de esto sería posible". pic.twitter.com/RD2YLtOvRh — Corta (@somoscorta) December 11, 2024

Además, enumeró: "Eliminamos más de 100 secretarías, congelamos salarios de funcionarios y cerramos Télam. Echamos a empleados públicos y les estamos tomando exámenes a otros. Cerramos el INADI y el Ministerio de la Mujer que eran aguantaderos de militantes. No vamos a dar el brazo a torcer aunque nos quieran extorsionar", enumeró el Presidente.

"Eliminamos subsidios al INCA, eliminamos el curro del registro al transporte automotor, auditamos a todo el Estado, a las Universidades Públicas. Todo esto es un reconocimiento que nos trazamos", insistió. "Decían que no teníamos experiencia y que no íbamos a durar ni tres meses. Así y todo evitamos la catástrofe. Hicimos la reforma estructural más grande de la historia. Si pudimos hacer tanto con tanta gente en contra, imagínense con viento a favor", agregó.

"Cambió también dejar de mirar hacia atrás para mirar hacia adelante". "Cambió también dejar de mirar hacia atrás para mirar hacia adelante".

Lo que viene: anuncios y promesas

El mandatario aseguró que "la actividad ya empezó a repuntar. Esta tendencia se mantendrá en 2025. Habrá un crecimiento sostenido del poder adquisitivo. Lo digo porque la economía entró en una recuperación cíclica, la recomposición de salarios y jubilaciones por la baja de inflación son dos factores clave"

"El ahorro de 15 puntos en el PBI fue devuelto al sector privado. Aumentarán las inversiones y se reducirán los impuestos. Mi equipo está terminando una reforma para terminar con un 90% los impuestos nacionales. El año próximo veremos una verdadera competencia impositiva", agregó.

Además, el mandatario afirmó que "esta vez el crecimiento quedó para quedarse, al igual que el superávit fiscal", y anunció: "Estamos avanzando en una propuesta para eliminar trabas arancelarias que nos encarecen la vida a todos. Queremos aumentar el número de integrantes del MERCOSUR. Queremos impulsar un tratado de libre comercio con Estados Unidos".

"De esta manera, Argentina dejará de darle la espalda al mundo, no hay prosperidad sin comercio, no hay comercio sin libertad". "De esta manera, Argentina dejará de darle la espalda al mundo, no hay prosperidad sin comercio, no hay comercio sin libertad".

También prometió un "boom" comercial de la mano del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). "Tenemos la aprobación de inversiones por 11.800 millones de dólares. Las grandes inversiones del RIGI traerán un boom comercial. Estas inversiones funcionarán como una inyección a la economía"

"Vamos a proponer una ley de reiterancia para los presos. Vamos a impulsar la ley antimafia, a su vez bajaremos la edad de imputabilidad. Vamos a reformar a la Policía Federal para que se convierta en una agencia de investigación nacional", detalló.

Además, deslizó: "Que nadie se sorprenda si Argentina se convierte en el próximo polo de Inteligencia Artificial. Vamos a crear un plan nuclear argentino, este plan será presentado en los próximos días".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1866642903847801221&partner=&hide_thread=false "Que nadie se sorprenda si Argentina se convierte en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo"



En cadena nacional, Javier Milei anunció que diseñará "un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores". pic.twitter.com/a4rMYCurzV — Corta (@somoscorta) December 11, 2024

Deep motosierra

El presidente afirmó que "Aumentará la productividad en todos los sectores de la economía. Ya conocieron este año la motosierra, ahora se viene la motosierra profunda"

"Nos hemos acostumbrado a que el Estado se haga cargo de todo, por eso nosotros vamos a hacer una auditoría con todos los gastos del Estado. Vamos a continuar eliminando organismos, secretarías y empresas públicas. Cuanto más chico el Estado, habrá mayor libertad", anticipó.