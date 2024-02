¿Cuántos dólares puedo sacar de mi cuenta del banco en 2024?

Por dicha razón, es habitual que los poseedores de cajas de ahorros, cuentas o plazos fijos en dólares intenten extraer dólares , ya sea por caja o a través de un cajero automático, para obtenerlos físicamente. Sin embargo, la operación no siempre es tan simple como ir al cajero, introducir la tarjeta y los datos necesario o acercarse a la caja con el documento requerido.

En principio, no existe ningún límite para retirar dólares de los bancos. Es decir que el ahorrista puede, potencialmente, retirar la cantidad de dólares que desee , siempre y cuando tenga el monto previamente acreditado en su cuenta.

Sin embargo, en la práctica, muchos bancos suelen pedirles a sus clientes que si la sumas que van a retirar son elevadas, en el orden de más de los U$S 100 mil, aunque el monto es variable según la institución bancaria, se les notifique con un día o más de antelación.

El motivo del requerimiento es que los bancos no suelen tener en la caja sumas especialmente altas, ya que los retiros de dólares no suelen superar los U$S1.000 por cliente. De esta forma, existe la garantía de que los billetes estarán disponibles a la hora de la extracción.

Aún así, cuando los montos no son demasiado elevados pero suman algunos miles, la espera puede ser algo tediosa si no se avisa con anticipación. Más aún si la extracción se hace por una sucursal que no es la misma en la que está radicada la cuenta, en cuyo caso la entidad puede tener establecido un límite máximo.

¿Cómo hago para sacar los dólares del banco?

La respuesta al interrogante es tan simple como que el ahorrista deberá acercarse a la caja con la documentación que acredite su identidad, el comprobante de saldo de dólares disponible de su cuenta que se puede obtener en el cajero automático y algo de paciencia para que el cajero pida que le envíen el dinero desde la caja fuerte del banco, en caso de que no tenga disponibilidad en la caja.

La AFIP vigilará más de cerca las extracciones de dólares en el exterior. El lí ite a la extracción de dólares por cajero automático está dado por el límite equivalente en pesos.

Entonces, en caso de que todo esté en regla, sólo resta firmar el comprobante de la extracción de los dólares después de que el cajero haya chequeado la identidad del cliente y esperar a que haga entrega del dinero.

¿Cuántos dólares se pueden retirar por cajero?

Con respecto a las extracciones por cajero automático, lo primero y más importante es contar con una cuenta en dólares en un banco argentino. Esta cuenta puede tener los dólares de diferentes orígenes: compras previas, depósitos o transferencias.

En segunda instancia, es importante saber cuáles son los cajeros que admiten este tipo de operaciones. La mejor forma de saber cuáles son los cajeros que admiten extracción de dólar billete es chequear lo que dice cada banco y red de pago respectivamente.

A partir de estas premisas, el límite viene establecido por los pesos que el cliente de la entidad puede retirar diariamente. En base a ese cálculo, los límites para extraer dólares en un cajero automático está dado por la limitación en pesos.

En virtud de lo explicado, la cantidad de dólares que un ahorrista puede retirar a través de un cajero automático por día es variable, ya que depende del límite que tenga establecidos en pesos. Por ejemplo, si su límite diario es de $300.000 y el dólar oficial está en $850, entonces podrá extraer u$s 352, siempre y cuando no hubiera extraído por cajero automático pesos ese día, ya que se descuentan del límite.

Jubilada. Cajero Automático.jpg Para extraer dólares a través de un cajero es conveniente rastrear cuáles son los que operan con moneda extrajera.

Es importante que el cliente del banco en cuenta que el valor que se utiliza para establecer el límite en dólares para extraer por cajero automático es el valor del dólar oficial del banco o entidad financiera con la que se opere sin adicionar ninguno de los impuestos ni retenciones.

Cabe recordar que esta operación suele tener un costo, a excepción de que se cuente con algunos paquetes que bonifiquen la operación, y este suele ser elevado, por lo que es aconsejable que te informes previamente con tu banco.

Dicha comisión es en dólares y suele ser entre el 0,5% y el 1% del monto extraído, aunque existen algunos casos que superan ampliamente estas cifras. Dicha suma se suele descontar en pesos de tu caja de ahorro o cuenta corriente en pesos al tipo de cambio oficial sin ningún impuesto ni recargo extra como las percepciones.

¿Cómo sacar los dólares por cajero?

Dependiendo del método elegido para sacar los dólares será el procedimiento que deberás seguir. En el caso de que la extracción sea realizada por cajero automático, los pasos son los siguientes:

Ubicar un cajero que opere con dólares

Introducir la tarjeta de débito e ingresar el PIN

Seleccionar que deseás operar con la cuenta en dólares

Escribir la cantidad que desea retirar y proceder con la extracción

Cabe recordar que, por lo general, solo se pueden extraer múltiplos de US$ 100, ya que habitualmente estas máquinas se cargan solamente con los billetes de dólar de mayor denominación, y no con los "billetes chicos", aunque puede haber excepciones.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el cajero automático puede entregar billetes de cualquier serie, por lo que el riesgo de obtener billetes "cara chica" son mayores, ya que por caja de forma presencial las personas suelen ser reacias a tomarlos, generando que ese stock de billetes se cargue en los cajeros.