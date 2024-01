JP Morgan advierte que la dolarización será un fracaso

La institución financiera tuvo su origen en el año 2000, resultado de la fusión entre el Chase Manhattan Bank y J.P. Morgan & Co, uno de los bancos más antiguos del mundo con raíces que se remontan a 1799.

Recientemente, Michael Cembalest, un destacado ejecutivo de JP Morgan, ha compartido una serie de pronósticos oficiales para el presente año en su trabajo titulado 'Eye on the Market'. Este análisis aborda diversos temas, incluyendo la situación en su país, a nivel global y, de particular interés para nosotros, los planes de dolarización propuestos por el presidente Javier Milei en Argentina.