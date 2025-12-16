Daniel Tillard deja la conducción del Banco Nación y será reemplazado por un dirigente cercano a Karina Milei

El funcionario dejará el cargo. Tillard era un hombre vinculado al exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

Tras la salida de Juan Pazo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), se conoció otro cambio vinculado al Gobierno Nacional.

Según precisaron, el economista Daniel Tillard dejará la presidencia del Banco Nación . Diversas fuentes del gobierno, indicaron que sería sustituido por su número dos en la entidad, Darío Wasserman , un hombre de extrema confianza de Karina Milei, la hermana del presidente.

Tillard había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA) y a través del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Se espera que en las próximas horas, el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicaría en el Boletín Oficial de esta madrugada.

Según revelaron, la renuncia del economista cordobés llega después de que sufriera fuertes presiones derivadas de la interna de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.

"El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″, reza el comunicado publicado por el Palacio de Hacienda, y continúa: "En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante".

Quién es Wasserman, el hombre que asume en el Banco Nación y responde a Karina Milei

Darío Wasserman es un desarrollador inmobiliario que supo estar cerca de PRO y que cultiva un bajo perfil desde que arrancó la gestión libertaria. Es el esposo de Pilar Ramírez, la jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña y brazo ejecutor de Karina Milei en la Ciudad.

Pese a que le gusta mantenerse en un segundo plano, Wasserman tiene injerencia en la toma de decisiones del armado libertario en la Capital. Por caso, tiene estrechos lazos con los Menem, escuderos de la hermana del Presidente.

La pareja Wasserman y Ramírez conocieron a los hermanos Milei antes de las elecciones presidenciales de 2023. En ese momento, el economista libertario y su principal consejera buscaban contactos con el mundillo empresario para apuntalar el sueño de llegar a la Casa Rosada. Wasserman y Ramírez les abrieron las puertas de su casa y los ayudaron a tender puentes con el establishment. Así, construyeron un vínculo estrecho con los Milei.

Luego de que La Libertad Avanza derrotara al Partido Justicialista en el balotaje, los Milei les reservaron a Wasserman y Ramírez un lugar relevante en la nueva estructura de poder.

Mientras que la hermana del primer mandatario eligió a la exfuncionaria de Aerolíneas Argentinas como su lugarteniente en la Capital -la empoderó para correr a los díscolos Ramiro Marra y Eugenio Casielles-, Wasserman fue nombrado como vicepresidente del Banco Nación.

Renunció Juan Pazo, titular de ARCA: ¿Quién lo reemplazará?

Este martes por la mañana se confirmó que renunció Juan Pazo como titular de ARCA. El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.