Debate furioso en redes sociales: ¿Hay que bajarse del auto cuando vamos a cargar nafta?

Si algo no falta en las redes sociales en estos tiempos es el debate . Sea el tópico que sea, estas plataformas se prestan a un intercambio intenso, en el que todos dan su punto de vista pero no siempre se llega a un acuerdo. Y así pasó con el último gran tema: ¿Hay que bajarse del auto cuando vamos a cargar nafta?

Sin embargo, rápidamente apareció la postura contraria. "Soy playero, quédense arriba del auto y dejen de molestar que estamos apurados", escribió Santiago Pozzi; mientras que @lxchot indicó que "hablé con un par de playeros, les pregunté si prefieren que el dueño del auto se baje o que se quede adentro, y todos me respondieron lo mismo: es mejor que no baje así no estorba y hacemos el trabajo más rápido y eficiente".

Embed Por quelos hombres se bajan del auto para cargar nafta pic.twitter.com/nL3N2W1TcA — jus (@justinaurda) September 1, 2024

Una de las respuestas más curiosas tiene que ver con el "cliente incógnito", una figura que no muchos conocen. "Por favor no se bajen porque (los playeros) pensamos que pueden ser el cliente incógnito de YPF y tenemos que hacer el ciclo de servicio completo por las dudas", señaló una trabajadora de estación de servicio.

Debate por el auto: los que dicen que hay que bajarse

Algunos de los usuarios destacaron que se bajan del auto "por cortesía", "para estirar las piernas", "para chequear que no se hayan confundido con el tipo de nafta" y "para pagar con tarjeta y que no tengan que llevarte y traerte la misma".

Otros, como el usuario Julián Colombo, mostraron una faceta un tanto más polémica. "¿Por qué no te bajarías? Hay que controlar que no te metan el perro, que pongan la manguera correcta y que la cuenta de bien", con un dejo de desconfianza. En esa misma línea, uno expresó que bajan "para asegurarnos que el playero haga ni más ni menos que lo indicado. Por lo general asegurarnos que se carga el tipo de combustible correcto".

baj1.jpg Los que están a favor de bajarse en el debate.

En otros casos, hubo también respuestas divertidas. "Por lo general es costumbre, nuestros abuelos lo hacían, nuestros padres lo hacían y nosotros tenemos que seguir con las costumbres", marcó un usuario; mientras que KelBus señaló una curiosa teoría: "Los hombres sienten que pierden su masculinidad si ven que meten un artefacto de forma fálica atrás, entonces se tienen que bajar y lo disimulan con cortesía".

Debate por el auto: los que aseguran que no hay que bajar

En medio de un debate creciente, un usuario salió al cruce de aquellos que señalaban que es una costumbre heredada de sus padres. "Si tu viejo es un boludo, ¿vos sos un boludo también? A la mayoría de los playeros le molesta, eso de bajarse del auto es un habito de viejo c**** que pensaban que les estaban robando nafta, por eso se bajaban a controlarlo cual policía", indicó @octavio_corradi.

Otro usuario expresó que "al playero no le importa si te bajas o no. Eso de bajarse del auto solo era cuando cargabas gas, porque hay riesgo de que explote. Hacerlo si cargas nafta es una fantasmeada total".

baj.jpg Los que están en contra de bajarse en el debate.

Una de las usuarias utilizó un ejemplo para el debate. "¿De qué hablan? Es como ir al AutoMc y bajarte del auto para agarrar la bolsa de lo que compraste. Yo no me bajo para cargar nafta. Me acabo de enterar que para algunos es mala educación. Para mí mala educación sería no saludarlo al llegar y no agradecerle después".

Respecto a la cuestión de la "educación", la usuaria @marian_tsx se preguntó "¿Qué problema de superioridad tienen? No significa nada bajarse o no del auto, al playero le debe hasta parecer mejor que te quedes adentro y no estorbes o vigiles como un p***** a ver si le cazas alguna 'viveza' de que te quiere cagar. Parece que estas desconfiando de lo que hace. ¿Vos te paras para pagarle al mozo cuando salís a comer afuera también? ¿O le pagás sentado?".

Un debate recurrente

No es la primera vez que este debate tiene lugar en redes sociales, pero sí es una de las veces que más intensidad muestra. Este enfrentamiento de posturas se ubica en la misma línea que cuando se debate en redes el punto de cocción de la carne, entre otras charlas recurrentes.

Y vos, ¿qué opinás respecto a bajarse del auto? ¿Te parece que corresponde o que está de más?