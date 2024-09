Declaró la esteticista de Fabiola Yañez y complicó a Alberto Fernández

“El 19 junio de 2021 ingresé a la Quinta por la fiesta de la bandera. La atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 junio y me la encontré con un hematoma en el ojo . Le pregunté qué le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer . La verdad que la miré y no le creí ”, recordó Aguirre sobre aquel día. Al ser consultada acerca de por qué no le creyó la explicación, respondió que “ por la forma que tenía el hematoma no parecía sin querer ”.

Nuevo video de Fabiola Yañez con el ojo morado.mp4

Según su testimonio, Fabiola le habría detallado que el golpe ocurrió cuando estaba en la cama. Sin embargo, no le dio más precisiones al respecto y ella tampoco quiso preguntarle más, de acuerdo a lo que le dijo al fiscal.

“En ese momento no le toqué el rostro. Le hice un masaje porque estaba estresada y un drenaje linfático. Como estaba con el tratamiento de embarazo se le hinchaba las piernas y entonces me pedía el drenaje linfático. Ese día tenía un hematoma en el ojo, era color morado y tenía color amarillo”, agregó sobre aquella jornada.

Más adelante, la profesional habló sobre un encuentro posterior con Fabiola Yañez en la que la vio con nuevos golpes: “La volví a ver con un hematoma que se estaba yendo en el brazo, me parece el derecho. No le pregunté que le había pasado. Fue después del episodio del ojo. También la vi con la rodilla lastimada porque se resbaló bajando del helicóptero”.

La relación de Fabiola Yañez con Alberto Fernández

La esteticista de Fabiola también se refirió a cómo veía la relación de Fabiola con Alberto Fernández. Dijo que él muchas veces no le dirigía la palabra y que, en varias oportunidades, lo escuchó gritándole. Además, hizo hincapié en la angustia que Yañez le transmitía por estas situaciones.

alberto fernandez y fabiola yanez.jpg

“En algunos momentos él pasaba y no le hablaba. Ella me dijo ‘qué feo es vivir con alguien que no le habla, no te saluda’. Después, un par de veces, él la llamaba a los gritos y ella iba a ver qué pasaba. Recuerdo que el último día que estuve en la quinta (25/11/2023) que yo fui a verla. Le pregunté cómo estaba, porque se estaba haciendo unos chequeos. Estaba angustiada, yendo a un psiquiatra. Me dijo que estaba preparando la mudanza. En un momento le sonó el teléfono y era Alberto que la llamaba. Estaban discutiendo y ella le dijo ‘cuando te calmes me llamás’”, relató Aguirre.

Sobre el mismo episodio, agregó: “A los 5 minutos, mientras tenía una máscara facial, se empezó a tomar un mate frente a mí, mirando de espalda a la puerta de la habitación del chalet de huéspedes. Ahí escucho que se abre la puerta bruscamente. Yo me giré rápido, vi al Dr. Alberto Fernández. Le dije ‘buen día, Dr.’. Él me miró y preguntó dónde estaba Francisco. Ella le respondió que estaba almorzado y se retiró y cerró la puerta”.

Acerca de cómo estaba Fabiola aquella oportunidad, describió: “Ese día la noté muy triste, me dijo que le estaban pasando un montón de cosas. Lloró y cuando terminé de atenderla me abrazó fuerte. Fue el último día que la vi en la quinta. A él tampoco lo volví a ver”. También dijo que le había contado sobre las infidelidades del expresidente: “Me contó del celular de Francisco, que habían encontrado videos y fotos de mujeres y eso la tenía muy angustiada”.

El moretón

En su testimonio, Aguirre refutó los dichos de Fernández, quien alegó que el moretón en el ojo había sido causado por un tratamiento facial que se realizaba la ex primera dama. “Ninguno de mis tratamientos le generó ningún problema y no tuve quejas de ella”, aseguró la esteticista.

“El tratamiento generalmente era limpieza de cutis, drenaje linfático, masajes, dermapen (que es un dispositivo que se coloca un cartucho que tiene microagujas, es una limita que raspa la piel, se pone soluciones activas en la piel. Eso se hace en las piernas, panza y cola. También se hace facial, pero casi siempre fue en otras partes)”, detalló sobre su trabajo.

Fabiola Yañez.jpg

El testimonio de Aguirre fue solicitado por la querella de Fabiola Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, que planteó que la esteticista conocía las agresiones que sufrió la ex primera dama. En lo que por ahora está previsto de declaraciones el jueves lo hará Pacchi. Amiga de Yañez, ahora distanciada, Pacchi trabajó para el gobierno de Fernández y fue una de las invitadas al famoso cumpleaños en junio de 2020 de la entonces primera dama durante el encierro más estricto de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.