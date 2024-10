País La Mañana Misiones Dejó Misiones y se fue a Londres para trabajar: denuncia que una modelo argentina la esclavizó

Antes trabajaba para la madre de la modelo, luego le ofrecieron ir a ayudarla a Inglaterra y la incomunicaron. Familiares la ayudaron a regresar.







Tras un vivier un calvario, con la ayuda de un "ángel de la guarda", la mujer pudo regresar a Misiones. Foto: Google.

Carmen, una mujer de 54 años originaria de Misiones, denunció haber sido víctima de una situación de esclavitud en Londres, supuestamente a manos de una modelo argentina. Según su relato, aceptó un trabajo en Inglaterra para cuidar a la hija de la modelo, quien, según la madre, se encontraba sola con su bebé y necesitaba ayuda.

Carmen decidió confiar en la madre de la modelo y emprendió el viaje, sin imaginar la pesadilla que le esperaba. “Me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño”, expresó con angustia en una entrevista con A24. Aunque no reveló la identidad de la modelo por miedo a represalias, detalló que sufrió constantes humillaciones y agresiones. “Me decía que era una ‘sudaca mugrienta’ y me amenazaba con echarme a la calle si decía algo”, relató.

Además, la mujer relató que la joven le quitó el cargador de su teléfono para incomunicarla. “Dormía en una colchoneta en el piso con una manta y todos los días me decía que si hablaba la policía me iba a meter presa porque ella es modelo y yo no soy nada”.