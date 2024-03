Del video viral a la polémica: echaron al movilero de Crónica que dijo estar en negro

Pero la reacción sorprendió a todos los presentes cuando desde la estación el cronista pregunto con evidente enojo: "¿Quién te dice que aporte, la producción? Porque $ 1.715 la hora extra (pagan), Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora ¿Cómo lo pago? Explicame".

Tomás Munaretto denunció estar en negro desde Constitución

Al ver el malestar que había generado, Stroker trató de cambiar el tema a toda velocidad y hacerse el distraído, pero su compañero no estaba dispuesto a dar por zanjado el tema. "Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 167 mil pesos de la obra social, decime cómo hago para aportarle si no me alcanza, ¿cómo hago?", ametralló el cronista.

En el piso, el conductor iba alzando la voz para detener el reclamo de su compañero: "Pará, Tomi, pará".

Pero una vez que Munaretto comenzó a desahogar su situación, le retrucó a Stroker: "Vos porque estás en blanco. ¿Cuánto cobrás vos?", agregó. En ese momento, el conductor aprovechó un silencio desde Constitución para cambiar de tema y darle pie al invitado en el piso.

"Me echaron"

Este martes a la tarde Tomás Munaretto subió a su cuenta de Instagram un video en el que contó que lo despidieron. "Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal", aseguró.

Con la camiseta de la Selección argentina, compartió partes del diálogo que tuvo con la abogada del canal. "Me dijo que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", relató indignado el periodista.

Tomás Munaretto contó que lo echaron de Crónica TV

"La vida sigue, no sé qué voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar, eh. Adentro de acá hay 50 o 60 personas que todavía quedan ahí adentro, que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ya no estoy porque directamente no tengo laburo", denunció con el edificio de Crónica TV de fondo.

Sin embargo, desde la empresa dijeron: "Desde Crónica negaron la versión del periodista. A Tomás no lo despedimos ni lo sancionaron. No sólo no lo despidieron sino que no le comunicaron aún ninguna sanción disciplinaria".