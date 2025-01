Denunciaron a Javier Milei ante la Corte de La Haya y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

"Creo que la causa da para instruirla, para investigar al Presidente y para preguntarle qué es lo que quiere hacer con la Argentina y con ese pensamiento único. La incitación a la violencia colectiva, prácticamente decir que nos va a buscar a todos los que pensamos diferente a él, hasta el último rincón del mundo, es un delito", aseguró.

Por qué denunciaron a Javier Milei a nivel internacional

Dalbón explicó que también llevó esta denuncia al ámbito internacional por los siguientes motivos:

dalbon.jpg Gregorio Dalbón fue el encargado de denunciar a Javier Milei.

A la Corte de la Haya, en relación con el Estatuto de Roma, que permite denunciar "cualquier situación que pueda llegar a afectar la democracia en un país".

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación al Pacto de Derechos Civiles y a varios artículos vinculados con la libertad de expresión y la libertad de conciencia para elegir una convicción política.

"Lo que está haciendo este hombre es tratar de encontrar un pensamiento único, y está violando pactos internacionales que están dentro de nuestra Constitución", indicó.

Según Dalbón, la Comisión debería exigirle al Estado argentino "que se disculpe por las palabras que ha manifestado el Presidente", cerrando así el capítulo sin que intervenga la Corte Interamericana.

Asimismo, manifestó que lo que pretende es que el presidente Milei "tenga un acto de lucidez" y que "pida disculpas" para poder seguir gobernando democráticamente un país "donde podamos pensar de la manera que políticamente queramos" y no bajo un pensamiento impuesto desde el poder.

"Cuando dice ‘zurdos tiemblen’, es realmente muy preocupante porque somos muchos los que no pensamos como Milei. No tenemos por qué temblar por no pensar como él. Apuntamos a que tome conciencia de la grave violencia institucional que ha afectado a la Argentina con sus palabras, que realmente están escritas, que no se le escaparon en una entrevista y que las ratifica en cada momento. Porque eso del pensamiento único era en la época de la dictadura militar", expresó.

Al ser consultado por las declaraciones posteriores del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aseguró que el Presidente quiso decir que los "iba a buscar para debatir", Dalbón calificó la explicación como "algo ridículo".

"El rol que le toca es el de justificar lo injustificable. Tanto él como el vocero, lo único que tratan de hacer es sostener a una persona que está totalmente incapacitada, a mi criterio, para ser Presidente de la Nación", sostuvo Dalbón.