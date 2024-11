Derrumbe en Villa Gesell: con el Código Morse y yoga, así logró salvarse la única sobreviviente

"Le pregunté a Mariano, el bombero que me hablaba, y me dijo que me habían encontrado por eso", cuenta María, todavía sorprendida por la efectividad de la técnica. "Todo el mundo lo tiene que saber, hay universitarios que no saben ni lo que es, y te puede salvar la vida", afirma con determinación, haciendo hincapié en la importancia de este conocimiento básico que, en su caso, fue crucial para alertar a los rescatistas y darles una pista de su ubicación entre los escombros.