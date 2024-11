Derrumbe en Villa Gesell: un video de los trabajos previos podría ser clave

En dicho video se observa la secuencia en la que una vecina del Medamar, a las 00.24, va hasta el estacionamiento del lugar y un minuto después decide irse ante un extraño ruido.

En el video del mes de Octubre, se ve como se trabaja con el percutor, días antes del derrumbe del hotel



Esa decisión fue tomada a tiempo ya que, segundos después de que se retiró del garaje, parte del hotel se derrumbó, generando que los escombros se esparcieran y un humo gris cubra todo el sector.

Vale recordar que parte de los cuestionamientos apuntan a la falta de autorización de las obras que se realizaron en el hotel, por lo que las pericias que se realicen sobre este video podrían ser decisivas en el avance de la causa.

Cómo logró escapar la única sobreviviente en Villa Gesell

María Josefa Bonazza, de 79 años, se encuentra recuperándose en la sala del Hospital Fossati de Balcarce después de haber sido rescatada con vida de los escombros del derrumbe de un edificio en Villa Gesell. Su historia de supervivencia, marcada por la audacia y la valentía, tienen protagonistas inesperados: el código Morse y el yoga.

Tras quedar atrapada entre los escombros, con las piernas aprisionadas y sin poder ver nada, María comenzó a palpar el entorno con su mano izquierda. Fue en ese momento que encontró una piedra, y con ella empezó a golpear en un patrón repetitivo: "ta ta ta... taaa taaa taaa... ta ta ta". El sonido era el de un mensaje de socorro, el famoso S.O.S en código Morse, utilizado internacionalmente para pedir ayuda en situaciones de emergencia.

Sobrevivió al derrumbe del hotel en Villa Gesell gracias al Código Morse.jpg

"Le pregunté a Mariano, el bombero que me hablaba, y me dijo que me habían encontrado por eso", cuenta María, todavía sorprendida por la efectividad de la técnica. "Todo el mundo lo tiene que saber, hay universitarios que no saben ni lo que es, y te puede salvar la vida", afirma con determinación, haciendo hincapié en la importancia de este conocimiento básico que, en su caso, fue crucial para alertar a los rescatistas y darles una pista de su ubicación entre los escombros.

Pero el uso del código Morse no fue la única estrategia que María utilizó para mantenerse con vida. A lo largo de las horas de angustia y dolor, también recurrió a técnicas de relajación que había aprendido a través de años de práctica de yoga. Su mente se mantuvo clara y tranquila en todo momento, lo que le permitió tomar decisiones rápidas y eficaces para sobrevivir hasta el rescate.