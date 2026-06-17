Desapareció material radioactivo de un instituto médico y activan una emergencia nacional

La Policía investiga el robo de una cápsula de Cesio- 137 que se encontraba resguardado en un recipiente de plomo.

El material radioactivo robado era utilizado para la calibración de equipos de medicina nuclear.

La desaparición de una cápsula con material radioactivo de un i nstituto médico de Rosario, generó preocupación entre las autoridades y puso en marcha un protocolo de emergencia a nivel nacional.

El dispositivo contenía cesio-137, se encontraba resguardado en un recipiente de plomo y era empleado para tareas de calibración en medicina nuclear . Ahora, los investigadores intentan determinar cómo salió del establecimiento y quién fue la última persona que tuvo contacto con él.

Según precisaron las autoridades, el faltante fue detectado durante la tarde del martes en un centro de salud ubicado sobre la calle Rioja al 1500, en pleno centro de la ciudad santafesina.

Instituto de Cardiología de Rosario

Una cápsula guardada en un recipiente de plomo

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, el elemento desaparecido estaba alojado dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, con dimensiones aproximadas de 12 centímetros de alto por 10 de ancho.

El dispositivo contenía cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi) y era utilizado para la calibración de equipos de medicina nuclear. El mismo, según especificaron, había sido adquirido por el instituto el 21 de junio de 2007.

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La falta fue advertida cuando el personal se preparaba para realizar una calibración de rutina en el servicio de medicina nuclear. La cápsula había sido utilizada por última vez el viernes 12 de junio y tras esa tarea, quedó guardada sobre una mesada del laboratorio dentro de la caja de plomo.

La denuncia por el robo del material radioactivo

Según consta en la denuncia, esa caja contaba con una tapa pesada de apertura hacia arriba, pero no tenía llave de seguridad.

El acceso al laboratorio estaba limitado a dos técnicos radiólogos en medicina nuclear, mientras que dos médicos ingresaban únicamente de manera excepcional para elaborar informes y no manipulaban ese tipo de material.

La persona que llamó a la policía indicó además, que no recordaba cuál de los dos técnicos había utilizado por última vez la cápsula, aunque precisó que cada calibración queda registrada en un libro de actas que posteriormente es controlado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Tras tomar conocimiento de la desaparición, la ARN, con sede en la provincia de Buenos Aires, fue notificada del hecho y activó el protocolo nacional, comunicando la situación a todas las instituciones involucradas en este tipo de emergencias.

Cápsula con material radioactivo

En paralelo, el denunciante señaló que desconocía si el instituto cuenta con cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo sucedido y manifestó que aportó fotografías de la cápsula desaparecida.

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado desde hace décadas en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición y calibración.

Debido a la radiación que emite, su almacenamiento y manipulación requieren estrictas medidas de seguridad. Habitualmente se transporta y conserva dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de reducir la exposición a la radiación.

Mientras la fuente permanezca encapsulada e intacta dentro de su recipiente protector, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo podría generar exposiciones potencialmente peligrosas para las personas.

Por ese motivo, los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes para activar los mecanismos de respuesta correspondientes.