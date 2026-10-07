Desaparición de Loan Peña: una exfuncionaria imputada quebró en llanto y contó qué pasó tras el almuerzo.

María Victoria Caillava declaró por primera vez en el juicio y también se refirió a su vínculo con la abuela Catalina.

Este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia en el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. Por primera vez declaró María Victoria Caillava , exfuncionaria municipal, quien quebró en llanto.

La mujer es una de las siete acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, quien desapareció el 13 de junio de 2024 después de participar de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio. Se trata de la cuarta imputada en hablar durante el debate, luego del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez .

En su testimonio, Caillava negó haber trasladado a Loan en su camioneta y se quebró en medio del juicio. "Le pedí a la jueza que por favor haga un seguimiento del celular. Jamás lo alzamos a Loan , nunca paramos con la camioneta. Por eso es que pido por favor busquen en el exterior o donde sea", señaló.

"Jamás en mi vida haría daño a un niño, señor juez. En mi vida haría daño a un niño, nunca", afirmó ante el tribunal. Al mismo tiempo, expresó que le resultaba "horrible" lo que estaban atravesando ella y su entorno, y cuestionó que se dijeran "cosas malísimas" sobre su persona.

En otro pasaje de su relato habló sobre el momento en que se puso a disposición de la familia para buscarlo."Le dije a Laudelina que iba a avisar a la Policía. Llamé a un policía directamente porque el teléfono de la comisaría nunca funciona. Pedí que ayudaran a buscar a Loan", declaró.

"En la desesperación lo busqué en mi vehículo", se defendió e insistió: "Solicito un seguimiento de mi celular minuto a minuto", pidió a los jueces para demostrar su inocencia y aclaró que tenía su ubicación encendida.

También se refirió a su vínculo con la abuela Catalina, con quien tiene un recuerdo desde su infancia y sostuvo que siempre intentó estar cerca de ella por ese motivo: "Me siento muy allegada a Catalina. Sinceramente, siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina. Por eso, con lo que podía, desde el Municipio, desde la gestión, yo la ayudaba: para su vaca, el alimento y la perforación, que es lo que más necesitaba", siguió.

Qué pasó tras el almuerzo donde desapareció Loan

"El 12 de junio recibo una invitación en el celular de la señora Laudelina Peña. Ella me envía un audio y me dice que me invitaba a un almuerzo para el día 13, de parte de la madre", dijo Caillava.

"Fuimos a la casa de la abuela. Llegamos entre las 12.10 y las 12.15. En ese momento estaban presentes la abuela Laudelina Peña, Macarena Peña, M. Benítez, Camila Núñez con su hija y José Peña con Loan. Recuerdo que Loan llevaba una remera negra que decía Messi en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja. A los 15 o 20 minutos llegaron Daniel Ramírez, Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", recordó sobre todos los presentes aquel día.

La imputada recordó que fue "un almuerzo normal y tranquilo". "Quedamos de sobremesa la abuela Catalina, mi esposo José Peña y yo. Los chicos andaban por ahí", sumó.

Respecto al momento en que se enteró de la desaparición, dijo que Catalina la llamó para preguntarle si había visto a Loan durante el trayecto y si el nene podía haber quedado dentro de la camioneta. "Me llamó la abuela Catalina y me dice 'no aparece el muchachito, ¿No lo viste vos en el camino? ¿No se habrá escondido en la camioneta?'. Y le dije que no, que mi marido siempre cierra la camioneta con llave", explicó.

"Llamé a marido y le conté que Loan no llegó. Miramos la camioneta, miramos por todos lados y le digo a Catalina que miren bien y que me avise porque sino llamaba a la policía. A los 20 minutos me llamó y no nos pudimos comunicar. Decidí llamar a Laudelina Peña. Corté y llamé al policía Hernán Duarte porque el teléfono de la comisaría nunca funciona", sostuvo en su relato ante el Tribunal.

"Cuando llegué pasamos al campito de enfrente y después a la casa de la abuela Catalina. Le pedí a mi esposo que me acompañe a buscar en el monte. Recorrimos todo, pasamos dos alambrados. Salimos a un descampado, volvimos, revisamos todo", declaró.

Este miércoles también declararán tres efectivos de la Policía Federal que participaron de la investigación: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Fueron citados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer.

Por otra parte, está previsto que este jueves se lleve a cabo la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, además de otros testigos. Bertón no está imputado en la causa y colaboró durante la búsqueda de Loan.