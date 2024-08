Desopilante pelea televisiva entre diputadas de La Libertad Avanza: "No tiene los patitos en fila"

"Lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza (Lourdes Arrieta). Lo sospechábamos, peor hoy se confirmó", declaró Lemoine.

"Su abogado no casualmente es el que armó la causa contra (Gerardo) Millman, por el atentado contra Cristina. Más allá de que sabemos que hubo un atentado, también hay una causa armada por este abogado que se está aprovechando de una chica que no tiene los patitos en fila", agregó.

Minutos más tarde, su compañera de bancada Rocio Bonacci también se refirió al tema: "Hay tantos roces dentro del bloque que esto no se va a poder solucionar. Respecto de los dichos de Lemoine, no la escuché, pero me molesta que cuando la diputada Arrieta habla en comisión, los diputados hacen señas de que está loca o se ríen de ella", además, recordó las recientes críticas de Lemoine a Victoria Villarruel.

La postura de la diputada neuquina Nadia Márquez

Si bien la neuquina Nadia Márquez no participó activamente del debate mediático de este miércoles, sí sentó posición sobre la polémica que dio inicio al conflicto.

"Me da la nafta para estar acá cuando se está acusando a diputados de nuestro bloque, si no también cuando estamos en la comisión de derechos humanos y garantías escuchando a todas las personas que han sido víctimas de la vulneración de sus DD. HH. en el marco de la pandemia", mencionó Márquez este martes en defensa del presidente de la Cámara y demás diputados que participaron de la visita a genocidas.

Rechazaron el DNU para los fondos de la SIDE

En una jugada audaz, la oposición logró rechazar este miércoles en la Cámara de Diputados el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que asignó sumas millonarias a la nueva estructura de la SIDE, y le asestó un duro golpe político al Gobierno.

Con 156 votos afirmativos, 52 negativos y seis abstenciones, se aprobó la declaración de rechazo al DNU presentado por el Poder Ejecutivo como de “Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”, que ahora quedó en condiciones de ser tratado en el Senado.

Para poder voltear el decreto, la oposición deberá ahora juntar también una mayoría simple en la Cámara alta.

El dato político fue el aporte al quórum de cinco diputados nacionales del PRO. Y luego, en la votación, una veintena de diputados de la bancada amarilla se plegó al rechazo del DNU.

La "traición" del PRO al Gobierno

"Este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que "no hay plata", y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables", justificó el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo.

Otros de los aliados de la Libertad Avanza que acompañaron a la oposición fueron dos diputados del MID, y Carolina Píparo, de Buenos Libre.

“Es inmoral que el Gobierno diga que no hay plata para jubilados y docentes, pero sí para el espionaje”, celebró el diputado de la UCR Pablo Juliano, que fue quien leyó la moción para que se votara la declaración de rechazo al DNU.

La Libertad Avanza ya viene herida en este tema luego de perder la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a manos del senador radical Martín Lousteau, en un artero movimiento de pinzas que el economista elucubró y ejecutó con el kirchnerismo.