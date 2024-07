Despidieron por mail al 50% de las trabajadoras de la Línea 144

La gran mayoría tenía contratos desde hacía muchos años y no tiene posibilidad de acceder a una indemnización.

El viernes 28 de junio a las 17:57 llegaron los mails en los que se anunciaba que no habría renovación de los contratos temporales, con los que cientos de personas han prestado servicios por años, sin poder acceder a la planta permanente. Pese a llevar años en sus puestos, ninguna de las personas podrá acceder a una indemnización .

"Ese día fue muy fuerte para todas porque nos avisaron que iban a llegar los correos con el listado de personas despedidas. No había habido una reunión ni con la directora que se encarga de violencia, ni con los gremios acerca de cuál iba a ser el número de despidos, ni cuál iba a ser el criterio tampoco", dijo María, trabajadora del sector, en diálogo con Radio Calf.

Linea 144 (1).jpg La Línea 144 continúa funcionando las 24 horas, aunque con guardia mínima.

Muchas de las trabajadoras que se encontraban cumpliendo funciones en su turno se encontraron con que les avisan que, a partir del lunes 1° de julio, ya no formarían parte del equipo de trabajo. "Fue muy angustiante. No solo les avisaban que no se les iba a renovar el contrato, sino que les advertían que si tenían algún bien -porque nosotros en el trabajo atendemos con vinchas- o si tenían alguna computadora que pasaran por tal dirección a devolverlas", contó.

"Yo trabajo en la Línea 144 desde el año 2015 y siempre con contratos transitorios. Antes eran desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, pero ahora los hacen solo de tres meses. Son muy poquitas las personas que están en planta permanente, así que las despedidas se van con el sueldo de ese mes, no hay indemnización, no hay nada en el medio", aseguró María.

Cómo trabajan tras la ola de despidos

"Hay guardias que quedaron con 6 personas en total, pero de esas 6 personas no todas atienden el teléfono porque esta quien estudia los casos y la gravedad de esto, también esta quien coordina los pasos a seguir para asistir de forma correcta, están quienes realizan los seguimientos a los casos en los que ya se trabaja y también está quien contesta las consultas por WhatsApp. Entonces hay días que están atendiendo con cuatro personas, por lo que no damos abasto a responder toda la demanda que tenemos", explicó María.

Linea 144 (2).jpg Se redujo el 50% del equipo de la Línea 144.

No obstante, destacó que pese a la escasez de personal que quedó en el área no se ha suspendido ninguna guardia y la atención continua las 24 horas. "Estamos con equipos súper reducidos, pero seguimos trabajando con el mismo compromiso y la misma vocación de siempre. En ese contexto tenemos que sostener a una persona que está en una situación de violencia que no puede esperar, que muchas veces ese es el único momento que encontró para poder pedir ayuda", sostuvo.

María informó que, por guardia, suelen recibir hasta 35 llamadas. "Muchas mujeres se comunican a la Línea 144 porque a veces llaman al 911 y no les envían los móviles, es por ello que se contactan de urgencia con nosotros. Es así como iniciamos los seguimientos, llamamos a la Policía y a los 15 minutos volvemos a comunicarnos con ellas a ver si llegó el patrullero. También hay que pensar lo difícil que es agarrar el teléfono y hablar de la situación, sabemos que si tienen que esperar muchas veces se arrepienten, cuelgan y puede derivar en una tragedia", observó.

La amenaza latente de una nueva ola de despidos

La trabajadora de la Línea 144 dijo que se encuentran en una continua situación de incertidumbre, debido a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el 30 de septiembre se realizarán más desvinculaciones. "Dijo que iba a haber un 25% más de despedidos del organismo, así que es constante esperar que en algún momento te llegue el mail de despido. Es muy difícil sostener la tarea desde ese lugar, pensar que un montón de áreas del Ministerio ya no están funcionando, entonces no se puede articular con algunas personas", sostuvo.

Linea 144 (3).jpg

A esto se suma el temor de que cierren por completo la Línea 144, ya que desde el Gobierno Nacional avisaron que no se trabajaría más respecto a políticas de género y se abordarían las situaciones de violencia sin importar el sexo de las personas involucradas. "Va muy a tono con la bajada de línea de este gobierno, que parece odiar todo lo que tiene que ver con visibilizar la violencia de la que son blanco las mujeres", aseguró.